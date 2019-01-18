Медведев утвердил правила получения субсидий на покупку сельхозтехники

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что подписал постановление, которое совершенствует правила получения компаниями субсидий на покупку сельхозтехники.

"Я подписал постановление, которое совершенствует правила предоставления таких субсидий на этот год. Лимит объема субсидий корректируется в том числе в зависимости от численности персонала", - сказал в пятницу Медведев, выступая в Краснодаре на совещании о развитии отечественного производства сельхозтехники".

Премьер напомнил, что прошлом году на субсидии для покупки сельхозтехники в федеральном бюджете было выделено 10 млрд рублей. На текущий год предусмотрено 8 млрд рублей.

"Производители продают свою технику аграриям по более низкой цене, недополученные доходы компенсируется за счет бюджетных денег. В 2018 году по такому принципу было реализовано свыше 17,5 тыс. единиц сельхозтехники", - сказал Медведев.

Глава правительства сообщил и о других мерах поддержки отрасли. "В прошлом году мы 19 организациям компенсировали часть затрат, связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств по производимой сельхозтехнике. На это было направлено 9 млрд рублей, деньги заложены в бюджет текущего год и на два последующих года. В общей сложности до конца 2021 года это почти 38 млрд рублей", - сказал Медведев.

В отрасли производства сельхозтехники сегодня работает более 100 эффективных предприятий, сообщил премьер. По его словам, за последние три года создано дополнительно 7,7 тыс. рабочих мест.