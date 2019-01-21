Рубль слегка укрепился к доллару и снизился к евро на старте торгов понедельника

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Доллар США слегка снижается, а евро немного подрастает на "Московской бирже" в понедельник утром; рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне приостановившегося повышения нефтяных цен.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 66,10-66,35 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 66,24 руб./$1 (-3,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро вырос до 75,3475 руб./EUR1 (+5,75 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подорожала всего на 0,7 копейки к уровню закрытия пятницы и составила 70,34 рубля.

Доллар при этом оказался на 9,09 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 23,66 копейки ниже официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", незначительные изменения валютного курса рубля к доллару и евро в начале торгов связаны, прежде всего, с отсутствием ярко выраженной динамики на мировых нефтяных площадках, после роста в конце прошлой недели. Стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 по Москве увеличилась всего на 0,11%, до $62,77 за баррель. Фьючерс на WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени подорожал на 0,2% - до $54,15 за баррель. По итогам торгов в пятницу нефть Brent выросла на 2,5% - до $62,70 за баррель, а WTI подорожала на 3,3%, до $53,80 за баррель.

Новости о переговорах США и Китая повышают надежду на завершение торговых споров, а сигналы о сокращении мировой нефтедобычи практически снимают риск перепроизводства. Как сообщила в пятницу нефтесервисная компания Baker Hughes, число буровых установок в эксплуатации на территории США сократилось на прошлой неделе на 21 - до 852 единиц. Снижение продолжается уже три недели подряд, его темпы оказались максимальными с февраля 2016 года. По оценкам компании Energy Aspects, в 2019 году основной прирост добычи нефти в США придется на второе полугодие, когда будут запущены в эксплуатацию новые производственные мощности в Пермском бассейне.