Главные новости
В миреСостояние 26 богатейших миллиардеров оказалось равным достатку 3,8 млрд бедняковВ РоссииВ ГИБДД решили обязать автовладельцев получать госномера по пропискеВ миреВ результате авиаудара Израиля погибло четверо сирийских военных
Экономика

Рубль слегка укрепился к доллару и снизился к евро на старте торгов понедельника

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Доллар США слегка снижается, а евро немного подрастает на "Московской бирже" в понедельник утром; рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне приостановившегося повышения нефтяных цен.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 66,10-66,35 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 66,24 руб./$1 (-3,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро вырос до 75,3475 руб./EUR1 (+5,75 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подорожала всего на 0,7 копейки к уровню закрытия пятницы и составила 70,34 рубля.

Доллар при этом оказался на 9,09 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 23,66 копейки ниже официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", незначительные изменения валютного курса рубля к доллару и евро в начале торгов связаны, прежде всего, с отсутствием ярко выраженной динамики на мировых нефтяных площадках, после роста в конце прошлой недели. Стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 по Москве увеличилась всего на 0,11%, до $62,77 за баррель. Фьючерс на WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени подорожал на 0,2% - до $54,15 за баррель. По итогам торгов в пятницу нефть Brent выросла на 2,5% - до $62,70 за баррель, а WTI подорожала на 3,3%, до $53,80 за баррель.

Новости о переговорах США и Китая повышают надежду на завершение торговых споров, а сигналы о сокращении мировой нефтедобычи практически снимают риск перепроизводства. Как сообщила в пятницу нефтесервисная компания Baker Hughes, число буровых установок в эксплуатации на территории США сократилось на прошлой неделе на 21 - до 852 единиц. Снижение продолжается уже три недели подряд, его темпы оказались максимальными с февраля 2016 года. По оценкам компании Energy Aspects, в 2019 году основной прирост добычи нефти в США придется на второе полугодие, когда будут запущены в эксплуатацию новые производственные мощности в Пермском бассейне.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Московская биржа
Экономика
В ФТС рассказали о трех схемах незаконного вывода денег за границуВ ФТС рассказали о трех схемах незаконного вывода денег за границу
Основными способами стали подлог документов, "карусель", а также фирмы-однодневкиПодробнее
 S&P подтвердило суверенные рейтинги РоссииS&P подтвердило суверенные рейтинги России
Рейтинг остается на уровне "BBB-/А-3", прогноз - "стабильный"Подробнее
 Суд в Швейцарии снял обеспечительные меры с акций "Газпрома" в Nord Stream AG и Nord Stream 2 AGСуд в Швейцарии снял обеспечительные меры с акций "Газпрома" в Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG
Суд отменил свое постановление от 29 мая 2018 года, которое вынес по заявлению "Нафтогаза Украины", пытающегося исполнить решение Стокгольмского арбитражаПодробнее
 Чистый отток капитала из РФ в 2018 году вырос в 2,7 разаЧистый отток капитала из РФ в 2018 году вырос в 2,7 раза
В прошлом году внешние обязательства банков снижались, а их иностранные активы рослиПодробнее
ВТБ приобрел контроль в "Медиалогии"ВТБ приобрел контроль в "Медиалогии"
Миноритариями компании-разработчика систем мониторинга останутся совладелец группы IBS Сергей Мацоцкий и гендиректор Александр ВолковПодробнее
 Сенат США инициировал дебаты по резолюции о санкциях против компаний ДерипаскиСенат США инициировал дебаты по резолюции о санкциях против компаний Дерипаски
Лидер демократического большинства внес резолюцию, чтобы помешать администрации Трампа отменить санкции против Еn+, "РусАла" и "Евросибэнерго"Подробнее
 Для преодоления бедности россиянам не хватает 800 млрд рублей в годДля преодоления бедности россиянам не хватает 800 млрд рублей в год
Глава Минтруда не считает, что эти деньги следует брать из бюджетаПодробнее
 Силуанов заявил, что российская экономика избавилась от "голландской болезни"Силуанов заявил, что российская экономика избавилась от "голландской болезни"
"Происходит сглаживание изменений курсовых соотношений, которые до этого резко били по стабильности и создавали неуверенность в завтрашнем дне", - отметил онПодробнее
 Сбербанк с 14 января повысил ставки по ипотекеСбербанк с 14 января повысил ставки по ипотеке
Базовая ставка по кредитам на новостройки составила 10,5% вместо прежних 9,5%Подробнее
 Посол США предупредил фирмы в Германии о риске санкций из-за "Северного потока-2"Посол США предупредил фирмы в Германии о риске санкций из-за "Северного потока-2"
Соответствующее письмо он направил в немецкие компании, которые участвуют в проектеПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 18 января6 фото
18 января
Фотохроника 18 января
Лучшие фото недели10 фото
18 января
Лучшие фото недели
Фотохроника 17 января6 фото
17 января
Фотохроника 17 января
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреСостояние 26 богатейших миллиардеров оказалось равным достатку 3,8 млрд бедняковВ РоссииВ ГИБДД решили обязать автовладельцев получать госномера по пропискеВ миреВ результате авиаудара Израиля погибло четверо сирийских военныхВ миреМэй объявит "план Б" по BrexitВ миреПВО Сирии сбили большинство израильских ракетВ РоссииВ Правительстве одобрили строительство первого участка магистрали Москва-Казань

Корабли ВМФ РФ взяли на сопровождение два американских эсминца в Балтийском море

В Марий Эл легкомоторный самолет вынужденно сел на железнодорожные пути

Рубль слегка укрепился к доллару и снизился к евро на старте торгов понедельника

Рынок акций РФ открылся ростом индексов Мосбиржи и РТС на 0,1%

ЦБ РФ 17 января купил валюту для Минфина на 15,57 млрд рублей

Жертвами израильских ударов в Сирии стали 11 человек

Американский эсминец "Дональд Кук" прибыл к берегам Грузии

ФСБ обезвредила на юге России группу подпольщиков, финансировавших террористов в Сирии

Состояние 26 богатейших миллиардеров оказалось равным достатку 3,8 млрд бедняков

Состояние 26 богатейших миллиардеров оказалось равным достатку 3,8 млрд бедняковПо данным объединения Oxfam, 1% состояния Джеффа Безоса сопоставим с бюджетом Эфиопии на здравоохранение Подробнее

Более 20 тысяч человек были отправлены под домашний арест в России в 2018 году

В результате авиаудара Израиля погибло четверо сирийских военных

В результате авиаудара Израиля погибло четверо сирийских военныхПовреждения получил международный аэропорт Дамаска Подробнее

Более 10 человек погибли в результате атаки "Талибана" на военную базу в Афганистане

Потерявшиеся двое суток назад туристы в Свердловской области вышли на связь

Губернатор Петербурга предложил кандидатуры шести вице-губернаторов

Около 200 автомобилей оказались в снежном плену на востоке Казахстана

Режим ЧС введен в Спасском районе Приморья из-за ящура у свиней

Израиль назвал атаку объектов в Сирии ответом на попытку обстрела Голанских высот

Нефть Brent подорожала до $63 за баррель

Рост ВВП Китая замедлился до 6,4% в IV квартале

Пассажиры рейса, задержанного из-за неудачной подачи трапа, отправлены в Москву

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');