В Альфа-банке констатировали, что закон об отмене "зарплатного рабства" не работает

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Закон об отмене "зарплатного рабства", принятый в 2014 году, по факту не работает, это привело к концентрации в госбанках не просто средств граждан, но и информации об их финансовом поведении, заявил зампред правления Альфа-банка Владимир Сенин.

"Приходится констатировать, что "зарплатное рабство" до сих пор есть, и подавляющее большинство работников все еще привязано к зарплатному банку и, как правило, это банки с государственным участием, особенно эта ситуация чувствительна в бюджетной сфере. Формально в 2014 году была внесена норма в Трудовой кодекс, которая позволяет работнику изменять банк, однако, на практике это не работает. В результате сложился предельно монополизированный рынок, где аккумулируются не просто средства населения, а информация о финансовом положении граждан их финансовом поведении, предпочтениях и приобретении финансовых продуктов", - сказал Сенин на парламентских слушаниях.

Он отметил, что для развития финансового рынка необходимо добиться притока средств граждан. При этом для подавляющего большинства потенциальных инвесторов источником инвестиций является заработная плата. От того, насколько эффективно и конкурентно работает механизм выплаты заработной платы, зависит последующее распределение этих средств на финансовом рынке.

Сенин предлагает Федеральной антимонопольной службе и Банку России выпустить совместное письмо или рекомендации для рынка, где определить четкие требования к зарплатным проектам и порядку заключения соответствующих договоров между банком и работодателем.

Для бюджетной сферы в отраслевые соглашения об условиях труда можно было бы включить разделы о порядке выплаты зарплаты и заключении договоров с банками.

"Кардинальным решением освобождения от "зарплатного рабства" могло бы стать внедрение единой системы выплаты заработной платы, основанной на централизованном зарплатном реестре", - подчеркнул Сенин.

Глава Тинькофф банка Оливер Хьюз, выступая на парламентских слушаниях, также затронул проблему "зарплатного рабства". Он предложил создать расчетный реестр, упрощающий для граждан выбор зарплатного банка.

"Создание этого реестра позволит потребителю просто и удобно реализовать свое законное право", - сказал Хьюз.