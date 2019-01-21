Экономика

В Альфа-банке констатировали, что закон об отмене "зарплатного рабства" не работает

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Закон об отмене "зарплатного рабства", принятый в 2014 году, по факту не работает, это привело к концентрации в госбанках не просто средств граждан, но и информации об их финансовом поведении, заявил зампред правления Альфа-банка Владимир Сенин.

"Приходится констатировать, что "зарплатное рабство" до сих пор есть, и подавляющее большинство работников все еще привязано к зарплатному банку и, как правило, это банки с государственным участием, особенно эта ситуация чувствительна в бюджетной сфере. Формально в 2014 году была внесена норма в Трудовой кодекс, которая позволяет работнику изменять банк, однако, на практике это не работает. В результате сложился предельно монополизированный рынок, где аккумулируются не просто средства населения, а информация о финансовом положении граждан их финансовом поведении, предпочтениях и приобретении финансовых продуктов", - сказал Сенин на парламентских слушаниях.

Он отметил, что для развития финансового рынка необходимо добиться притока средств граждан. При этом для подавляющего большинства потенциальных инвесторов источником инвестиций является заработная плата. От того, насколько эффективно и конкурентно работает механизм выплаты заработной платы, зависит последующее распределение этих средств на финансовом рынке.

Сенин предлагает Федеральной антимонопольной службе и Банку России выпустить совместное письмо или рекомендации для рынка, где определить четкие требования к зарплатным проектам и порядку заключения соответствующих договоров между банком и работодателем.

Для бюджетной сферы в отраслевые соглашения об условиях труда можно было бы включить разделы о порядке выплаты зарплаты и заключении договоров с банками.

"Кардинальным решением освобождения от "зарплатного рабства" могло бы стать внедрение единой системы выплаты заработной платы, основанной на централизованном зарплатном реестре", - подчеркнул Сенин.

Глава Тинькофф банка Оливер Хьюз, выступая на парламентских слушаниях, также затронул проблему "зарплатного рабства". Он предложил создать расчетный реестр, упрощающий для граждан выбор зарплатного банка.

"Создание этого реестра позволит потребителю просто и удобно реализовать свое законное право", - сказал Хьюз.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Альфа банк
Экономика
В ФТС рассказали о трех схемах незаконного вывода денег за границуВ ФТС рассказали о трех схемах незаконного вывода денег за границу
Основными способами стали подлог документов, "карусель", а также фирмы-однодневкиПодробнее
 S&P подтвердило суверенные рейтинги РоссииS&P подтвердило суверенные рейтинги России
Рейтинг остается на уровне "BBB-/А-3", прогноз - "стабильный"Подробнее
 Суд в Швейцарии снял обеспечительные меры с акций "Газпрома" в Nord Stream AG и Nord Stream 2 AGСуд в Швейцарии снял обеспечительные меры с акций "Газпрома" в Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG
Суд отменил свое постановление от 29 мая 2018 года, которое вынес по заявлению "Нафтогаза Украины", пытающегося исполнить решение Стокгольмского арбитражаПодробнее
 Чистый отток капитала из РФ в 2018 году вырос в 2,7 разаЧистый отток капитала из РФ в 2018 году вырос в 2,7 раза
В прошлом году внешние обязательства банков снижались, а их иностранные активы рослиПодробнее
ВТБ приобрел контроль в "Медиалогии"ВТБ приобрел контроль в "Медиалогии"
Миноритариями компании-разработчика систем мониторинга останутся совладелец группы IBS Сергей Мацоцкий и гендиректор Александр ВолковПодробнее
 Сенат США инициировал дебаты по резолюции о санкциях против компаний ДерипаскиСенат США инициировал дебаты по резолюции о санкциях против компаний Дерипаски
Лидер демократического большинства внес резолюцию, чтобы помешать администрации Трампа отменить санкции против Еn+, "РусАла" и "Евросибэнерго"Подробнее
 Для преодоления бедности россиянам не хватает 800 млрд рублей в годДля преодоления бедности россиянам не хватает 800 млрд рублей в год
Глава Минтруда не считает, что эти деньги следует брать из бюджетаПодробнее
 Силуанов заявил, что российская экономика избавилась от "голландской болезни"Силуанов заявил, что российская экономика избавилась от "голландской болезни"
"Происходит сглаживание изменений курсовых соотношений, которые до этого резко били по стабильности и создавали неуверенность в завтрашнем дне", - отметил онПодробнее
 Сбербанк с 14 января повысил ставки по ипотекеСбербанк с 14 января повысил ставки по ипотеке
Базовая ставка по кредитам на новостройки составила 10,5% вместо прежних 9,5%Подробнее
 Посол США предупредил фирмы в Германии о риске санкций из-за "Северного потока-2"Посол США предупредил фирмы в Германии о риске санкций из-за "Северного потока-2"
Соответствующее письмо он направил в немецкие компании, которые участвуют в проектеПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
"Кровавая" Луна8 фото
21 января
"Кровавая" Луна
Фотохроника 18 января6 фото
18 января
Фотохроника 18 января
Лучшие фото недели10 фото
18 января
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииРоскомнадзор начал административное производство против Facebook и TwitterВ РоссииВ социальные учреждения Магнитогорска разослали письма с угрозами взрываВ миреСостояние 26 богатейших миллиардеров оказалось равным достатку 3,8 млрд бедняковВ миреВ результате авиаудара Израиля погибло четверо сирийских военныхВ РоссииВ ГИБДД решили обязать автовладельцев получать госномера по пропискеВ миреМэй объявит "план Б" по Brexit

Со вторника в Москву придут морозы

Путин попросил Кудрина уделить внимание аудиту национальных проектов

Ушел из жизни композитор Хасан Карданов, написавший гимн Кабардино-Балкарии

Суд вынес приговор по делу о перестрелке в "цыганском поселке" Екатеринбурга

Германия закрыла аэропорты для иранской Mahan Air

Старейшая жительница России умерла в возрасте 127 лет

Приговор по делу о гибели детей на Сямозере в Карелии огласят 18 марта

В Кремле заявили, что пока нет конкретных вариантов решения проблемы мирного договора с Японией

У Кремля нет позиции по списанию ряду регионов долгов за газ

У Кремля нет позиции по списанию ряду регионов долгов за газДмитрий Песков заявил, что нужно учитывать и интересы "Газпрома", который рассчитывал на эти деньги, и интересы простых граждан Подробнее

В Кремле раскритиковали планы ЕС ввести санкции против Петрова и Боширова

В Альфа-банке констатировали, что закон об отмене "зарплатного рабства" не работает

Филарет предложил переименовать ПЦУ в УПЦ

В Москве задержали коллектора, угрожавшего по телефону школе и ее директору

В Белоруссии начали собирать подписи в поддержку Насти Рыбки и потребовали отзыва посла из РФ

В Черном море нашли шлюпку с телом моряка с теплохода "Волго-Балт"

Армия Израиля опубликовала видео уничтожения комплекса "Панцирь" в Сирии

Суд в Барнауле прекратил дело в отношении студента за мемы в соцсети

Трое российских военных погибли при падении БТР в ущелье в Абхазии

Калининградцы предложили назвать улицу именем убитого мэра Гданьска Адамовича

Роскомнадзор начал административное производство против Facebook и Twitter

Роскомнадзор начал административное производство против Facebook и TwitterКомпаниям грозит штраф в 5000 рублей Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');