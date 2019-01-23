Рубль слегка укрепился к доллару и евро на фоне подъема нефти

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Доллар США и евро слегка снижаются на "Московской бирже" в среду утром, рубль немного укрепляется к бивалютной корзине на фоне позитивной коррекции цен на нефть после падения накануне.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 66,31-66,47 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 66,31 руб./$1 (-22,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро опустился до 75,41 руб./EUR1 (-15 копеек). Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 20 копеек к уровню закрытия вторника, до 70,4 рубля.

Доллар при этом оказался на 24,29 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 10,66 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного повышается к доллару и евро на старте торгов на фоне роста нефти и надежд на улучшение ситуации на внешних рынках. Как сообщил советник президента США Дональда Трампа Ларри Кудлоу, очередной раунд американо-китайских переговоров по торговым разногласиям не отменялся, сообщения об отмене не соответствуют действительности.

Ранее сообщалось, что вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ должен прибыть в Вашингтон на будущей неделе для проведения второго раунда торговых переговоров, первый ранее прошел в Пекине. Во вторник Financial Times и CNBC сообщили об отмене вашингтонского раунда. "При всем уважении, эти сообщения не верны. Нет никакой встречи, которая была бы отменена", - сказал Кудлоу в эфире телеканала CNBC.

Цены на нефть в среду умеренно корректируются вверх после резкого падения накануне, вызванного опасениями, что торговые споры США и Китая дополнительно ухудшат перспективы мировой экономики. Мартовский фьючерс на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по московскому времени подорожал на 0,5%, до $61,81 за баррель. Фьючерс на WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени вырос на 0,43% - до $53,24 за баррель. По итогам торгов во вторник Brent упала на 1,98%, WTI - на 1,91%.

Добыча нефти на семи основных сланцевых месторождениях США в феврале поднимется на 62 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 8,179 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете Службы энергетической информации (Energy Information Administration, EIA) Минэнерго США о буровой активности. Наибольший прирост, на 23 тыс. б/с по сравнению с январем, ожидается в Пермском бассейне, который охватывает часть западного Техаса и юго-востока Нью-Мексико.