Петербургский международный юридический форум пройдет с 14 по 18 мая

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Девятый Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ) пройдёт в Петербурге с 14 по 18 мая, сообщают организаторы.

"Деловая программа наряду с традиционными правовыми сюжетами затронет целый ряд тем, связанных с наиболее актуальными новеллами права и экономики. Среди спикеров предстоящего форума - признанные эксперты и практики в различных областях права, российские и зарубежные государственные деятели, ученые с мировым именем, руководители юридических департаментов крупнейших компаний", - сообщается в пресс-релизе оргкомитета мероприятия.

Деловая программа традиционно включает мероприятия различных форматов: пленарное заседание, дискуссионные сессии, сателлитные дискуссии, лекции и презентации, игровые судебные процессы, мастер-классы, деловые завтраки и обеды.

Как отмечает пресс-центр ПМЮФ-2019, мероприятие ежегодно объединяет специалистов в области права более чем из 90 стран.

"В рамках ПМЮФ также пройдет Третий Международный форум по банкротству. Форум станет уникальной площадкой, объединяющей профессионалов в сфере банкротства со всего мира: представителей органов исполнительной и законодательной власти, судей, арбитражных управляющих, юристов, представителей науки, предпринимателей и представителей многочисленных международных организаций в сфере банкротства", - добавляют организаторы.

Архитектура программы форума опубликована на его официальном сайте.

Мероприятие традиционно пройдет в Восточном крыле здания Главного штаба на Дворцовой площади Петербурга.