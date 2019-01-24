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Остатки на корсчетах банков в ЦБ 24 января выросли и снизились на депозитах

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков в ЦБ РФ (включая остатки средств на ОРЦБ) составили 2,974 трлн рублей, сообщает пресс-служба Банка России.

Остатки на корсчетах банков Московского региона составили 2,594 трлн рублей из этих средств.

Объем остатков на корсчетах кредитных учреждений в ЦБ РФ 23 января составлял 2,791 трлн рублей по России и 2,415 трлн рублей по Москве.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России 24 января составили 1,148 трлн рублей по России против 1,384 трлн рублей на предыдущую отчетную дату.

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