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ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 25 января

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России с 25 января, составляет 66,0016 руб./$1, сообщает пресс-служба Банка России. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в долларах, по сравнению с предыдущим днем выросла на 0,50%.

Официальный курс евро по отношению к рублю, объявленный Банком России с 25 января, составляет 75,0306 руб./EUR1. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в евро, по сравнению с предыдущим днем выросла на 0,47%.

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Теги: ЦБ РФ
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