Долги по зарплате в РФ в декабре снизились на 21%

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Просроченная задолженность по заработной плате в России на 1 января 2019 года составила 2 млрд 419,9 млн рублей, снизившись за декабрь 2018 года на 650,5 млн рублей, или на 21,2%, сообщил в четверг Росстат.

Просроченная задолженность по заработной плате из-за отсутствия у организаций собственных средств на 1 января 2019 года составила 2 млрд 410,5 млн рублей, по сравнению с 1 декабря 2018 года она снизилась на 626,9 млн рублей (на 20,6%).

Задолженность из-за несвоевременного получения денежных средств из бюджетов всех уровней составила 9,4 млн рублей и уменьшилась по сравнению с 1 декабря на 23,6 млн рублей (на 71,6%), в том числе задолженность из федерального бюджета составила 8,1 млн рублей и снизилась по сравнению с 1 декабря на 0,8 млн рублей (на 8,3%), бюджетов субъектов РФ - 0,2 млн рублей, снизившись на 18,3 млн рублей по сравнению с 1 декабря (на 99,2%), местных бюджетов - 1,1 млн рублей (уменьшение на 4,5 млн руб., или на 80,7%).

Задолженность по заработной плате на 1 января 2019 года имелась перед 36,7 тыс. человек (менее 1% работников по обследуемым видам экономической деятельности), из них 52% - работники обрабатывающих производств; 17% - строительства; 8% - транспорта; 7% - сельского хозяйства, охоты и предоставления услуг в этих областях, лесозаготовок; по 4% - добычи полезных ископаемых и обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционирования воздуха.

Из общей суммы невыплаченной заработной платы на долги, образовавшиеся в 2017 г., приходится 460 млн руб. (19,0%), в 2016 году и ранее - 911 млн рублей (37,7%).