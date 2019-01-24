"Роснефть" в Ливане получит в управление на 20 лет терминал по хранению нефтепродуктов

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - "Роснефть" и министерство энергетики и водных ресурсов Ливанской Республики договорились о передаче российской компании в операционное управление терминала по хранению нефтепродуктов в городе Триполи (второй по величине город Ливана и главный порт на севере страны) на срок 20 лет, сообщает НК.

"Договоренность также предполагает проведение работ по его реконструкции и расширению", - уточняет компания.

Главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин, слова которого приводятся в пресс-релизе, заявил: "Реализация проектов на Ближнем Востоке является одним из стратегических направлений развития компании. Договоренность позволит "Роснефти" укрепить свое присутствие в регионе и повысить эффективность действующих интегральных производственно-сбытовых цепочек, а также будет способствовать развитию международного трейдинга компании. Мы надеемся на дальнейшее расширение сотрудничества с Ливаном и реализацию ряда других возможных проектов в нефтегазовом секторе этой страны".