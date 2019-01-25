Экономика

ЦБ РФ рекомендовал банкам сообщать клиентам о минимальной ставке по вкладу

Регулятор указывает на то, что все чаще физлицам предлагают размещать средства на счета, договоры по которым предусматривают увеличение процентной ставки при соблюдении особых условий

ЦБ РФ рекомендовал банкам сообщать клиентам о минимальной ставке по вкладу
Фото: panthermedia/vostock-photo

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Центробанк РФ рекомендовал российским банкам информировать клиентов о минимально возможной ставке по конкретному продукту, следует из информационного письма, опубликованного на сайте регулятора.

"В настоящий момент на рынке банковских услуг участились случаи предложения кредитными организациями размещения денежных средств физическими лицами во вклады (на счета), условия которых предусматривают возможность увеличения процентной ставки в случае соблюдения указанными лицами (далее - вкладчики) определенных условий", - поясняется в документе.

ЦБ отмечает, что такими условиями могут быть, например, заключение с банком других договоров или оказание вкладчику дополнительных платных услуг. Регулятор рекомендует банкам оповещать граждан о минимальной ставке по депозиту, раскрывается также формула расчета этого показателя.

Минимальную ставку, согласно рекомендации Банка России, следует размещать на первой странице договора вклада. Показатель рекомендуется размещать в квадратной рамке, занимающей не менее 5% страницы. Также значение показателя следует раскрывать на сайте банка, считают в ЦБ.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Центробанк, Банк России
Экономика
ЦБ РФ рекомендовал банкам сообщать клиентам о минимальной ставке по вкладуЦБ РФ рекомендовал банкам сообщать клиентам о минимальной ставке по вкладу
Регулятор указывает на то, что все чаще физлицам предлагают размещать средства на счета, договоры по которым предусматривают увеличение процентной ставки при соблюдении особых условийПодробнее
 Акции "Роснефти" обвалились к уровням месячной давности из-за кризиса в ВенесуэлеАкции "Роснефти" обвалились к уровням месячной давности из-за кризиса в Венесуэле
Компания участвует в пяти проектах по разведке и добыче нефти в ВенесуэлеПодробнее
 ЕС пригрозил США ответными сборами в случае введения пошлин на машиныЕС пригрозил США ответными сборами в случае введения пошлин на машины
Еврокомиссия уже подготовила предварительный список импортируемых из США товаров на сумму 20 млрд евро, в отношении которых могут быть приняты мерыПодробнее
 Правительство рассмотрит постепенную отмену льгот на электроэнергиюПравительство рассмотрит постепенную отмену льгот на электроэнергию
Отмена льгот коснется сельского населения и владельцев электроплитПодробнее
ЦБ санирует Московский индустриальный банкЦБ санирует Московский индустриальный банк
Банк занимает 33-место по размеру активовПодробнее
 NYT увидела выгоду для Дерипаски в сделке с американским МинфиномNYT увидела выгоду для Дерипаски в сделке с американским Минфином
По утверждению издания, санкционная сделка может позволить Дерипаске погасить часть долгаПодробнее
 Шефчович рассказал о своих двусторонних переговорах с Россией и УкраинойШефчович рассказал о своих двусторонних переговорах с Россией и Украиной
Представитель Еврокомиссии также анонсировал встречу с европейскими операторами энергосектораПодробнее
 "Красное и белое", "Дикси" и "Бристоль" решили объединиться"Красное и белое", "Дикси" и "Бристоль" решили объединиться
В результате слияния в России появится третий по обороту розничный ритейлерПодробнее
 В ФТС рассказали о трех схемах незаконного вывода денег за границуВ ФТС рассказали о трех схемах незаконного вывода денег за границу
Основными способами стали подлог документов, "карусель", а также фирмы-однодневкиПодробнее
 S&P подтвердило суверенные рейтинги РоссииS&P подтвердило суверенные рейтинги России
Рейтинг остается на уровне "BBB-/А-3", прогноз - "стабильный"Подробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 24 января6 фото
24 января
Фотохроника 24 января
Неделя высокой моды в Париже10 фото
24 января
Неделя высокой моды в Париже
Массовые беспорядки в Венесуэле9 фото
24 января
Массовые беспорядки в Венесуэле
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииВ России предложили ввести платную регистрацию мобильниковВ РоссииДевятиклассник открыл стрельбу около школы в красноярском поселкеВ РоссииКаждый пятый россиянин назвал трудоустройство выпускника почти нереальной задачейВ миреУкраина заподозрила Жириновского в посягательстве на ее территориальную целостностьВ миреСорос предупредил об опасности перерастания "холодной" войны между США и Китаем в "горячую"В РоссииВ Кузбассе открыли горячую линию после сообщений о голодных обмороках

В "Единой России" не поддержали идею платной регистрации сотовых телефонов

В Москве повысили уровень погодной опасности из-за субботней метели

Житель Липецкой области осужден на 16 лет за избиение до смерти годовалого пасынка

Болгария выдала России наркоторговца

Медведев решил проверить приказ, ограничивающий число отличников в вузах

Во Флориде арестовали экс-советника президента США Стоуна

Во Флориде арестовали экс-советника президента США СтоунаЕго обвиняют в давлении на свидетелей и препятствовании правосудию вне контекста "Рашагейта" Подробнее

Медведев призвал разобраться в вопросе об авторских отчислениях при студенческих постановках

Военные подорвали второй слой скальных пород на Бурейском водохранилище

В России стали чаще выявлять фальшивые 5-тысячные банкноты

Эксперимент по маркировке одежды в РФ проведут с 1 марта по 30 ноября

Экс-главу района в Омской области признали виновным в убийстве жены

Замгендиректора Forbes Russia Наталья Гандурина покинет проект

Прекративший деятельность билетный сервис Sindbad подал к Utair иск на 94 млн рублей

ЦБ РФ рекомендовал банкам сообщать клиентам о минимальной ставке по вкладу

ЦБ РФ рекомендовал банкам сообщать клиентам о минимальной ставке по вкладуРегулятор указывает на то, что все чаще физлицам предлагают размещать средства на счета, договоры по которым предусматривают увеличение процентной ставки при соблюдении особых условий Подробнее

Правительство не поддержало идею взимать деньги за регистрацию мобильников

Полиция усомнилась в подлинности трех акварелей Гитлера, выставленных на аукцион в Берлине

Лукашенко предложил обследовать белорусских чиновников на тугоухость

Генсек НАТО не увидел готовности России вернуться к ДРСМД

Жительницу Австралии укусила прятавшаяся в унитазе змея

Россиянам пообещали снижение цен на курицу в 2019 году

Экс-бухгалтер "Седьмой студии" рассказала о мошеннических схемах в проекте "Платформа"

Салатовая ветка метро "выйдет" за МКАД до конца 2022 года

В 2018 году доход от продажи патентов трудовым мигрантам составил 57 млрд рублей

Саратовский школьник выстрелил из пневматики в ногу приятеля возле лицея

В Сочи снесут более 50 многоквартирных домов-самостроев

Вход в Исторический музей в Москве будет бесплатным 9 февраля

Механизмы контроля за мобильными телефонами в РФ будут вводиться поэтапно

В Минкомсвязи заявили, что сайты госорганов готовы к смене DNS

После стрельбы у красноярской школы возбуждено уголовное дело

В Кремле ответили на планы Навального следить за исполнением "майских указов"

Задымление произошло в ресторане "Москвы-Сити"

Из реабилитационных центров в Новокузнецке освободили 50 насильно удерживаемых пациентов

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');