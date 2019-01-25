ЦБ РФ рекомендовал банкам сообщать клиентам о минимальной ставке по вкладу

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Центробанк РФ рекомендовал российским банкам информировать клиентов о минимально возможной ставке по конкретному продукту, следует из информационного письма, опубликованного на сайте регулятора.

"В настоящий момент на рынке банковских услуг участились случаи предложения кредитными организациями размещения денежных средств физическими лицами во вклады (на счета), условия которых предусматривают возможность увеличения процентной ставки в случае соблюдения указанными лицами (далее - вкладчики) определенных условий", - поясняется в документе.

ЦБ отмечает, что такими условиями могут быть, например, заключение с банком других договоров или оказание вкладчику дополнительных платных услуг. Регулятор рекомендует банкам оповещать граждан о минимальной ставке по депозиту, раскрывается также формула расчета этого показателя.

Минимальную ставку, согласно рекомендации Банка России, следует размещать на первой странице договора вклада. Показатель рекомендуется размещать в квадратной рамке, занимающей не менее 5% страницы. Также значение показателя следует раскрывать на сайте банка, считают в ЦБ.