Рынок акций обновил исторический максимум индекса МосБиржи

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в пятницу подрос на фоне позитивных сигналов с мировых фондовых площадок, индекс МосБиржи обновил исторический максимум на закрытие торгов, поднявшись к рубежу 2500 пунктов, при этом лидировали в росте бумаги "Распадской" на сильном квартальном отчете.

По итогам сессии индекс МосБиржи вырос до 2498,23 пункта (+0,6%), индекс РТС - 1192,02 пункта (+0,3%); цены большинства основных "фишек" на Московской бирже выросли в пределах 3,6%.

Доллар подорожал до 66,02 рубля (+0,24 рубля).

Абсолютный максимум индекса МосБиржи был зафиксирован в течение торгов 3 октября 2018 года - 2501,78 пункта, но тогда к закрытию сессии индикатор просел чуть ниже 2494 пунктов.

За неделю индексы МосБиржи и РТС выросли на 1-1,3%, доллар просел на 0,26 рубля.

В лидерах роста в пятницу выступили акции "Распадской" (+3,6%), "Татнефти" (+3,4% и +1,1% "префы"), АФК "Система" (+3%), "Северстали" (+2,7%), "НОВАТЭКа" (+1,5%), "Новолипецкого металлургического комбината" (+1,4%), "Роснефти" (+1,4%), "Газпрома" (+1,2%), "Ростелекома" (+1,2%), "Магнитогорского металлургического комбината" (+0,9%), "РусАла" (+0,9%), "Сургутнефтегаза" (+0,8%).

"Распадская" в четвертом квартале 2018 года увеличила производство угля на 50% по сравнению с предыдущим кварталом - до 4,38 млн тонн; добыча угля за 2018 год увеличилась на 11% - до 12,74 млн тонн.

Просели бумаги "Магнита" (-1,5%), "Мобильных телесистем" (-1