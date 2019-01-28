Чистые выплаты по внешдолгу нефинансовых организаций РФ в I квартале составят до $10,1 млрд

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Чистые выплаты по внешнему долгу российских нефинансовых организаций, включая основной долг и проценты, в первом квартале 2019 года могут составить до $10,1 млрд, что на 40% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, в то время как по данным макростатистики они оцениваются в $10,3 млрд. Об этом сообщается в информации на сайте ЦБ РФ.

Фактические платежи по внешнему долгу российских нефинансовых организаций во втором квартале 2019 года оцениваются в $13,6 млрд, что на 4,4% меньше, чем во втором квартале 2018 года, тогда как согласно статистике они составляют $14,4 млрд.

Оценка фактических платежей по внешнему долгу отличается от данных макроэкономической статистики на сумму внутригрупповых платежей, определенных по 40 российским компаниям из числа крупнейших заемщиков на внешнем рынке. Такие платежи, как правило, имеют высокую вероятность пролонгации и рефинансирования.

Проведенный Банком России опрос крупнейших компаний показывает, что доля внутригрупповых займов в общем объеме выплат по внешним долгам крупных заемщиков в предстоящие два квартала 2019 года составит в январе 0%, в феврале - 0%, в марте - 7%, в апреле - 20%, в мае - 3% и в июне - 5%.

Как следует из опубликованного на сайте ЦБ РФ графика предстоящих погашений внешнего долга, составленного на основе макростатистики, совокупные платежи РФ в первом квартале 2019 года оцениваются в $14,8 млрд с пиком в марте ($7,2 млрд), во втором квартале - в $20,9 млрд с пиком в апреле ($9,2 млрд).

График предстоящих выплат по внешнему долгу РФ на I и II кварталы 2019 г. (основной долг и проценты, в млрд долларов США):