В Греции повысят МРОТ впервые с начала долгового кризиса почти десятилетие назад

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в Греции будет повышен до 650 евро в месяц, заявил премьер-министр страны Алексис Ципрас на заседании кабинета министров в понедельник.

Кроме того, будет отменена дифференциация этого показателя в зависимости от возраста.

Изменения вступают в силу 1 февраля. Это первое повышение зарплат с момента начала долгового кризиса в стране почти десятилетие назад.

До 2012 года МРОТ составлял 751 евро, затем он был снижен до 586 евро для граждан старше 25 лет и до 510 евро для молодежи, отмечает Greek Reporter. Таким образом, повышение минимальной зарплаты для большинства населения составит около 11%, а для молодых людей ее увеличение превысит 27%.