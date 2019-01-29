Трутнев заявил о создании земельного банка в Приморье под сельхозпроекты бизнеса

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Вице-премьер, полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев объявил о создании земельного банка в Приморье для развития сельскохозяйственных инвестпроектов.

"Еще год два назад на тему сельского хозяйства собиралось два-три инвестора, сегодня их 16. Проекты большие, на них уже явно не хватает земли. Мы договорились о том, что создадим земельный банк", - сообщил Трутнев журналистам по итогам совещания во Владивостоке, где обсуждались вопросы реализации крупных сельскохозяйственных проектов в Приморском крае.

Он отметил, что земельный банк, куда войдут "все свободные земли края", будет под управлением администрации Приморья либо Корпорации по развитию Дальнего Востока.

"Во всяком случае, объединим все свободные ресурсы для того, чтобы управлять ими быстро и быстро предоставлять под инвестиционные проекты", - отметил вице-премьер.

Также он подчеркнул, что для развития сельхозпроектов в крае необходимо провести работу по обеспечению их должной инфраструктурой: газом, электричеством, дорогами.

"Учитывая то, что проекты постоянно увеличиваются, понемногу открывается рынок Китая, нам необходимо эту работу тоже усиливать, больше строить дорог и ЛЭП, это все сегодня обсуждалось, будем эту работу активизировать", - добавил Трутнев.