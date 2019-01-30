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Козак не нашел оснований для госрегулирования цен на топливо для аграриев

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Дмитрий Козак не считает целесообразным вводить государственное регулирование цен на топливо для сельхозпроизводителей.

"Считаю, что нет необходимости государственного регулирования цен. Мы от этого отказались. Иначе будет цепная реакция, если мы установим отдельные цены. Нефтяная отрасль тогда потребует государственной поддержки", - сказал он, отвечая на вопрос в ходе пленарного заседания Совета Федерации о мерах правительства по развитию нефтегазовой отрасли и сбалансированности цен на топливо.

"Я не вижу основания для введения государственного регулирования цен на ГСМ для отдельных категорий потребителей, в том числе для сельхозпроизводителей", - подчеркнул он.

Уйти от ручного управления

Вице-премьер надеется, что на топливном рынке вскоре удастся уйти от ручного управления - после того, как заработает механизм обратного акциза с демпфером и прекратят свое действие соглашения правительства с нефтяными компаниями о сдерживании цен на нефтепродукты.

Об этом сам Козак заявил в Совете Федерации на правительственном часе.

Козак напомнил, что 31 марта истекает срок соглашений с нефтяными компаниями.

"Поскольку механизм обратного акциза, демпфера будем вводить впервые, и реально на практике он заработает только в конце февраля, мы специально соглашения с нефтяниками заключили с нахлестом на 3 месяца. Чтобы убедиться, что механизм обратного акциза и демпфера работает для балансировки внутреннего рынка топлива. Мы надеемся, что механизм заработает. И в этом случае соглашения с нефтяниками утратят свою силу. Мы надеемся, что от ручного механизма нам удастся отказаться. А рынок останется стабильным. Надеемся, что нам удастся удержать розничные цены на топливо, цены для сельхозпроизводителей", - сказал он.

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Теги: Дмитрий Козак

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