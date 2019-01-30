ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 31 января

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России с 31 января, составляет 66,0987 руб./$1, сообщает пресс-служба Банка России. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в долларах, по сравнению с предыдущим днем выросла на 0,37%.

Официальный курс евро по отношению к рублю, объявленный Банком России с 31 января, составляет 75,5706 руб./EUR1. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в евро, по сравнению с предыдущим днем выросла на 0,41%.