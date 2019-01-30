Главные новости
В РоссииСенатору Арашукову предъявили обвинения по трем статьям УКВ РоссииВ Госдуме обсудят выведение абортов из системы ОМСКультураСпециалисты постараются отреставрировать картину Куинджи к марту
Экономика

Прибыль Alibaba в III финквартале превзошла ожидания

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Китайский интернет-гигант Alibaba Group Hodling Ltd существенно увеличил чистую прибыль и выручку в третьем финансовом квартале, причем прибыль превысила прогнозы, а выручка не оправдала ожиданий.

Как сообщается в пресс-релизе Alibaba, чистая прибыль в октябре-декабре 2018 года выросла на 37%, до 33,05 млрд юаней ($4,81 млрд) по сравнению с 24,07 млрд юаней за аналогичный период годом ранее. Чистая прибыль в расчете на акцию увеличилась до 12,64 юаня с 9,2 юаня.

Прибыль без учета разовых факторов в минувшем квартале составила 12,19 юаня на акцию против 10,61 юаня на акцию годом ранее, превысив средний прогноз экспертов, опрошенных FactSet, на уровне 11,45 юаня на акцию.

Квартальная выручка Alibaba увеличилась на 41%, до 117,28 млрд юаней ($17,06 млрд), но оказалась хуже консенсус-прогноза рынка на уровне 119,03 млрд юаней.

Выручка ключевых операций в сфере электронной коммерции Alibaba подскочила на 40%, до 102,84 млрд юаней, доходны облачного бизнеса взлетели на 84%, до 6,61 млрд юаней. Выручка в сегменте развлечений и цифровых СМИ повысилась на 20%, до 6,49 млрд юаней.

Число активных пользователей, получающих доступ к сервисам Alibaba с мобильных устройств, на конец третьего финквартала составило 699 млн человек по сравнению с 666 млн человек на конец предыдущего квартала.

Alibaba владеет крупнейшими в Китае платформами электронной коммерции, включая самую популярную из них - Taobao. Компания сводит на этих платформах покупателей и продавцов, предоставляя им различные сервисы. При этом на Alibaba приходится 80% оборота электронной торговли в стране.

Акции Alibaba в ходе предварительных торгов в Нью-Йорке в среду прибавляют в цене 2,2%. За последние три месяца капитализация компании выросла на 15%.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Alibaba
Экономика
Тощие недра за большие деньги. ОбзорТощие недра за большие деньги. Обзор
Российские компании бьются на аукционах за нефтегазовые месторождения, которых остается все меньшеПодробнее
 В Сбербанке переадресовали операторам связи вопрос о подделке своих номеровВ Сбербанке переадресовали операторам связи вопрос о подделке своих номеров
Мошенники звонили клиентам с официальных телефонов Сбербанка с предложением перевести средства на другой счетПодробнее
 Ритейлер "Вкусвилл" задумался об IPOРитейлер "Вкусвилл" задумался об IPO
По данным "Ъ", "Вкусвилл" может стать первым вышедшим на биржу продуктовым ритейлером с 2014 годаПодробнее
 "Газпром" расторг все строительные контракты с малым бизнесом на крупных стройках"Газпром" расторг все строительные контракты с малым бизнесом на крупных стройках
Малоизвестные компании не смогут попробовать себя в роли генподрядчиковПодробнее
В Минфине РФ оценили шансы получить от Венесуэлы выплаты по внешнему долгуВ Минфине РФ оценили шансы получить от Венесуэлы выплаты по внешнему долгу
Ближайший платеж на $100 млн должен быть перечислен России в конце мартаПодробнее
 Эксперты Финансового университета дали прогноз по росту зарплат на два годаЭксперты Финансового университета дали прогноз по росту зарплат на два года
Как пишет "Российская газета", финансисты пришли к выводу, что реальная заработная плата россиян в 2019 году увеличится на четыре процентаПодробнее
 Варшаве придется согласовывать с "Газпромом" прокладку альтернативного России Baltic PipeВаршаве придется согласовывать с "Газпромом" прокладку альтернативного России Baltic Pipe
В Балтийском море трубопровод Baltic Pipe пересечется с газопроводом Nord Stream 2, против реализации которого боролась Польша, пишет FTПодробнее
 Индекс МосБиржи обновил исторический максимум на открытии торговИндекс МосБиржи обновил исторический максимум на открытии торгов
На фоне новостей о выводе компаний Дерипаски из-под санкций индекс вырос до 2501,85 пунктаПодробнее
 Снятие санкций с "РусАла". ОбобщениеСнятие санкций с "РусАла". Обобщение
Олег Дерипаска остается под санкциями и теряет корпоративный и акционерный контроль в компанияхПодробнее
 США сняли санкции с "РусАла", En+ и ЕвросибэнергоСША сняли санкции с "РусАла", En+ и Евросибэнерго
Санкции сняты за день до полномасштабного вступления в силуПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 29 января6 фото
29 января
Фотохроника 29 января
Вручение премии Гильдии киноактеров США10 фото
28 января
Вручение премии Гильдии киноактеров США
Лучшие фото недели10 фото
25 января
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииСенатору Арашукову предъявили обвинения по трем статьям УКВ РоссииВ Госдуме обсудят выведение абортов из системы ОМСКультураСпециалисты постараются отреставрировать картину Куинджи к мартуВ РоссииСенатор Арашуков лишен неприкосновенности и арестован по делу об убийствеЭкономикаВ Сбербанке переадресовали операторам связи вопрос о подделке своих номеровВ миреПравославная церковь в Америке отказалась признавать новую церковь Украины

"Норникель" достиг нового исторического максимума на рынке акций РФ

Задержанный сенатор Арашуков заявил, что плохо владеет русским языком

Шарапова снялась с турнира в Санкт-Петербурге

Причиной отказа от дальнейшего выступления здесь стала травма плеча Подробнее

В Госдуме обсудят выведение абортов из системы ОМС

В Госдуме обсудят выведение абортов из системы ОМССоздать рабочую группу решили после выступления патриарха Кирилла Подробнее

Мэр Риги не покинул дом после обыска сотрудниками антикоррупционного бюро

Сенатору Арашукову предъявили обвинения по трем статьям УК

Сенатору Арашукову предъявили обвинения по трем статьям УКЕму вменяют убийство, участие в преступном сообществе и давление на свидетеля Подробнее

Двое мужчин погибли под колесами электрички под Дмитровом

Посол Венесуэлы опроверг слухи о присланном из России самолете с военными

Следствие заподозрило Магомедовых в переоформлении бизнеса в офшорах, несмотря на арест

Патриарх Кирилл напомнил Госдуме об опасности социального неравенства

Россия снизила нефтедобычу в рамках ОПЕК+ на 50 тысяч б/с к октябрю 2018 года

Руководители КЧР оказались под угрозой увольнения после проверки в отношении Арашуковых

Еврокомиссия подготовила комплекс мер для жесткого сценария Brexit

Тощие недра за большие деньги. Обзор

Тощие недра за большие деньги. ОбзорРоссийские компании бьются на аукционах за нефтегазовые месторождения, которых остается все меньше Подробнее

Прибыль Alibaba в III финквартале превзошла ожидания

Футболист ПСЖ Неймар из-за травмы выбыл на 10 недель

Массовые сообщения о минировании в регионах Северо-Запада не подтвердились

Павлюченко вновь сыграет в московском "Арарате"

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');