Прибыль Alibaba в III финквартале превзошла ожидания

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Китайский интернет-гигант Alibaba Group Hodling Ltd существенно увеличил чистую прибыль и выручку в третьем финансовом квартале, причем прибыль превысила прогнозы, а выручка не оправдала ожиданий.

Как сообщается в пресс-релизе Alibaba, чистая прибыль в октябре-декабре 2018 года выросла на 37%, до 33,05 млрд юаней ($4,81 млрд) по сравнению с 24,07 млрд юаней за аналогичный период годом ранее. Чистая прибыль в расчете на акцию увеличилась до 12,64 юаня с 9,2 юаня.

Прибыль без учета разовых факторов в минувшем квартале составила 12,19 юаня на акцию против 10,61 юаня на акцию годом ранее, превысив средний прогноз экспертов, опрошенных FactSet, на уровне 11,45 юаня на акцию.

Квартальная выручка Alibaba увеличилась на 41%, до 117,28 млрд юаней ($17,06 млрд), но оказалась хуже консенсус-прогноза рынка на уровне 119,03 млрд юаней.

Выручка ключевых операций в сфере электронной коммерции Alibaba подскочила на 40%, до 102,84 млрд юаней, доходны облачного бизнеса взлетели на 84%, до 6,61 млрд юаней. Выручка в сегменте развлечений и цифровых СМИ повысилась на 20%, до 6,49 млрд юаней.

Число активных пользователей, получающих доступ к сервисам Alibaba с мобильных устройств, на конец третьего финквартала составило 699 млн человек по сравнению с 666 млн человек на конец предыдущего квартала.

Alibaba владеет крупнейшими в Китае платформами электронной коммерции, включая самую популярную из них - Taobao. Компания сводит на этих платформах покупателей и продавцов, предоставляя им различные сервисы. При этом на Alibaba приходится 80% оборота электронной торговли в стране.

Акции Alibaba в ходе предварительных торгов в Нью-Йорке в среду прибавляют в цене 2,2%. За последние три месяца капитализация компании выросла на 15%.