Остатки на корсчетах банков в ЦБ снизились и выросли на депозитах

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков в ЦБ РФ (включая остатки средств на ОРЦБ) составили 2,13 трлн рублей, сообщает пресс-служба Банка России.

Остатки на корсчетах банков Московского региона составили 1,752 трлн рублей из этих средств.

Объем остатков на корсчетах кредитных учреждений в ЦБ РФ 30 января составлял 2,368 трлн рублей по России и 1,992 трлн рублей по Москве.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России 31 января составили 1,433 трлн рублей по России против 1,113 трлн рублей на предыдущую отчетную дату.