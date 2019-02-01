Экономика

Трамп выразил надежду заключить сделку с Китаем до 1 марта

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - По итогам состоявшихся в Вашингтоне 30-31 января торговых переговоров между делегациями США и Китая президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что надеется на то, что соглашение будет достигнуто до 1 марта.

"Китайский представитель (на переговорах, вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ - ИФ) и я стремимся к полномасштабной сделке, которая не оставит на столе переговоров НИЧЕГО (так в тексте - ИФ) нерешенного", - написал Трамп в своем твиттере.

Как сообщалось, президент, который декларировал определенный прогресс на переговорах, отметил, что сделка должна быть заключена между ним и председателем КНР Си Цзиньпином.

"Финальной сделки не будет до того, как мой дуг президент Си и я встретимся в ближайшем будущем, чтобы договорится по давнишним и наиболее сложным аспектам", - написал он в своем твиттере.

Журналистам президент США сказал: "Есть моменты, по которым мы не договорились, но мы договоримся. Думаю, на встрече с Си мы договоримся по всем вопросам".

Белый дом в распространенном по итогам переговоров заявлении, тем не менее, отметил, что если соглашение не будет достигнуто до 1 марта, то со 2 марта США, как и планировалось, ведут 25% пошлины на китайские товары стоимостью $200 млрд. В настоящее время эта пошлина составляет 10%.

"Хотя на переговорах был достигнут прогресс, предстоит сделать еще много работы. Президент Трамп подтвердил, что рассчитанный на 90 дней процесс (переговоров по выработке соглашения - ИФ) в соответствии с договоренностями в Буэнос-Айресе остается крайним сроком. Если соглашение не будет достигнуто до 1 марта, то США повысят ввозные пошлины на китайские товары", - говорится в заявлении.

Доверенность о трехмесячной отсрочке введения США 25-процентой пошлины была достигнута на встрече Трампа и Си Цзиньпина на полях аргентинского саммита G20.

Как сообщают СМИ со ссылками на источники в Белом доме, Китай предложил провести встречу лидеров двух стран в китайской островной провинции Хайнань после встречи Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном в конце февраля. Трамп рассматривает возможность пригласить на китайского руководителя в свою резиденцию во Флориде.

Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер заявил журналистам: "Если мои оценки верны, мы достигли прогресса".

Он отметил, что переговоры были "очень интенсивными, детальными и специфическими", и добавил, что "в случае выхода на соглашение предстоит проделать немало работы".

Он подтвердил, что 1 марта остается крайним сроком для достижения соглашения, однако сказал, что окончательное решение о повышении пошлины на товары из Китая будет принято Трампом.

"Он примет решение, когда мы дойдем до этого срока", - заявил Лайтхайзер.

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Теги: Китай, США
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