Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Роспатент лишил 19 компаний права использовать наименование "Ессентуки", сообщает АО "Кавминкурортресурсы".

Свидетельства на наименование места происхождения товара (НМПТ) "Ессентуки №4" и "Ессентуки №17" отозвали у всех заводов, которые не имеют доступа к минеральной воде Ессентукского месторождения.

Заявления о прекращении действий свидетельств у лиц, утративших доступ к минеральной воде, в Роспатент направили два недропользователя Ессентукского месторождения - АО "Кавминкурортресурсы" и ООО "Холод-розлив". Первые решения об отзыве НМПТ коллегия палаты по патентным спорам приняла в декабре прошлого года, последнее заседание состоялось 30 января.

Роспатент принял решения в отношении ряда производителей минеральной воды, в том числе ООО "УЗРМВ "Аква-Вайт", ЗАО "Водная компания "Старый источник", ООО "Объединенная водная компания", ООО "Ессентукские минеральные воды +", ООО "Элита-Минерал групп". Эти заводы утратили доступ к минеральной воде Ессентукского месторождения, однако продолжали владеть свидетельствами об исключительном праве на НМПТ "Ессентуки №4" и "Ессентуки №17", которые выдавались Роспатентом сроком на 10 лет. Это способствовало появлению на рынке контрафактной продукции, говорится в пресс-релизе.

"Мы неоднократно обращали внимание крупных и мелких торговых сетей на то, какая минеральная вода признана контрафактом. Тем не менее, со стороны ритейлеров не всегда было понимание, что продавец несет такую же ответственность за продукцию, как и поставщик", - отмечает руководитель АО "Кавминкурортресурсы" Евгений Левицкий, процитированный в сообщении.

АО "Кавминкурортресурсы" в очередной раз призвало ритейлеров к бдительности, поскольку, "даже несмотря на судебные решения, некоторые производители продолжают халатно относиться к требованиям, которые законодательство выдвигает к использованию НМПТ".

В настоящее время при поддержке правительства АО "Кавминкурортресурсы" разрабатывает систему, которая очистит рынок от контрафакта и защитит его от подобных ситуаций в будущем.

Как сообщалось, накануне шестнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение арбитражного суда Ставропольского края, согласно которому водной компания "Старый источник" запрещено разливать контрафактные "Ессентуки №17".

Названия "Ессентуки N17", "Ессентуки N4", "Смирновская", "Славяновская" и "Нарзан" являются зарегистрированными наименованиями места происхождения товара (НМПТ). Использовать при производстве и реализации защищаемой НМПТ минеральной воды "Ессентуки", "Нарзан" и любых их производных производитель может только при наличии свидетельства Роспатента, выданного на основании заключения Минздрава. Эти документы выдаются в отношении определенной скважины конкретного месторождения.

КМКР - недропользователь в регионе Кавказских Минеральных Вод, обеспечивает санаторно-курортный комплекс региона минеральными водами и лечебной грязью. Их добычу компания ведет на Кисловодском, Ессентукском, Пятигорском, Бештаугорском, Железноводском и Тамбуканском месторождениях. Помимо этого занимается развитием гидроминеральной базы курортов, мониторингом на месторождениях, ведет геологоразведочные работы, делает бальнеологические и другие препараты из природного сырья.

АО "КМКР" эксплуатирует 43 минералопровода общей протяжённостью более 64 километров, расположенных в городах-курортах Кавказских Минеральных Вод. Общий объём накопительных резервуаров превышает 3,3 тыс. кубометров.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", 51% в уставном капитале КМКР принадлежит Росимуществу, 49% - ФНПР. По итогам 2017 года компания получила выручку в размере 428,8 млн рублей, чистую прибыль - 57,6 млн рублей.