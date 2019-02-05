Главные новости
В миреЧисло жертв пожара в Париже выросло до восьмиЭкономикаРосстандарт отменит обязанность граждан следить за показаниями бытовых счетчиковВ России"Победа" изменила правила провоза ручной клади после судебной тяжбы с Минтрансом
Экономика

Вознаграждение членов правления "Роснефти" в 2018 году снизилось на 2%

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Краткосрочное вознаграждение членов правления "Роснефти", с учетом ротации управленческого состава, включая заработную плату, премии и компенсационные выплаты с учетом налога на доходы физических лиц, в 2018 году составило 3,854 млрд руб., следует из отчета компании по МСФО.

Годом ранее на эти цели было направлено 3,927 млрд руб.

В настоящее время в правление "Роснефти" входит 11 человек.

Решением годового собрания акционеров 21 июня 2018 года было утверждено вознаграждение следующим членам совета директоров "Роснефти" за период выполнения ими своих обязанностей: Герхарду Шредеру $600 тыс., Файзалу Алсуваиди $530 тыс., Маттиасу Варнигу $580 тыс., Олегу Вьюгину $565 тыс., Айвану Глазенбергу $530 тыс., Дональду Хамфризу - $580 тыс. Членам совета директоров НК являющимся государственными служащими (Андрею Белоусову, Александру Новаку), а также председателю правления "Роснефти" Игорю Сечину, вознаграждения за выполнение обязанностей членов совета директоров в 2018 году не выплачиваются.

Теги: Роснефть
Экономика
Росстандарт отменит обязанность граждан следить за показаниями бытовых счетчиковРосстандарт отменит обязанность граждан следить за показаниями бытовых счетчиков
Поставщики ресурсов должны будут сами обеспечивать точность показанийПодробнее
 Почти $140 млн заблокировано на криптовалютной бирже из-за смерти ее основателяПочти $140 млн заблокировано на криптовалютной бирже из-за смерти ее основателя
Владелец вел дела на единственном ноутбуке, который не удается взломатьПодробнее
 Экс-главу банка "Открытие" объявили в розыск за растратуЭкс-главу банка "Открытие" объявили в розыск за растрату
В результате аферы с облигациями было растрачено более 34 миллиардов рублейПодробнее
 Россияне стали пессимистичнее оценивать свой достаток на фоне ожидаемой инфляцииРоссияне стали пессимистичнее оценивать свой достаток на фоне ожидаемой инфляции
ЦБ РФ подтвердил прогноз по инфляции за десять минут до наступления "недели тишины"Подробнее
Сбербанк повысил ставки по рублевым вкладамСбербанк повысил ставки по рублевым вкладам
Кроме того, ставки по вкладам повысил Альфа-банкПодробнее
 Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 февраля сниженаЭкспортная пошлина на нефть в РФ с 1 февраля снижена
Пошлина для некоторых месторождений осталась на нулевом уровнеПодробнее
 ЦБ РФ предложил сделать услуги по карте "Мир" для физлиц дешевле Visa и MasterCardЦБ РФ предложил сделать услуги по карте "Мир" для физлиц дешевле Visa и MasterCard
Как рассказала первый зампред Банка России "Ведомостям", тарифы "Мира" для самих банков уже ниже на 10-15%Подробнее
 "Газпром" занял у Mitsubishi UFJ 500 млн евро"Газпром" занял у Mitsubishi UFJ 500 млн евро
Компания также привлекла кредит у Citi на 425 млн евроПодробнее
 Тощие недра за большие деньги. ОбзорТощие недра за большие деньги. Обзор
Российские компании бьются на аукционах за нефтегазовые месторождения, которых остается все меньшеПодробнее
 В Сбербанке переадресовали операторам связи вопрос о подделке своих номеровВ Сбербанке переадресовали операторам связи вопрос о подделке своих номеров
Мошенники звонили клиентам с официальных телефонов Сбербанка с предложением перевести средства на другой счетПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Празднование Нового года по лунному календарю11 фото
05 февраля
Празднование Нового года по лунному календарю
Фотохроника 4 февраля6 фото
04 февраля
Фотохроника 4 февраля
Лучшие фото недели10 фото
01 февраля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреЧисло жертв пожара в Париже выросло до восьмиЭкономикаРосстандарт отменит обязанность граждан следить за показаниями бытовых счетчиковЭкономикаЭкс-главу банка "Открытие" объявили в розыск за растратуВ миреМадуро пообещал отправить Трампу 10 млн подписей венесуэльцев против вооруженного вмешательстваЭкономикаПочти $140 млн заблокировано на криптовалютной бирже из-за смерти ее основателяМоскваЧисло жертв пожара в центре Москвы возросло до восьми

"Победа" изменила правила провоза ручной клади после судебной тяжбы с Минтрансом

"Победа" изменила правила провоза ручной клади после судебной тяжбы с МинтрансомНаряду с прежними правилами, с 18 февраля разрешат провозить ручную кладь весом не более 10 кг и габаритами 36х30х4см, а также личные вещи Подробнее

Минфин РФ направит на покупку валюты 194 млрд рублей с 7 февраля по 6 марта

Путин начал готовить послание Федеральному собранию

Папа римский провел мессу в Абу-Даби

Mail.ru запустила браузер Atom

Законопроект о штрафах для "черных" золотоискателей внесен в Думу

Школу в центре Москвы эвакуировали из-за пожара

Индекс МосБиржи обновил исторический максимум на бумагах "Роснефти"

Вознаграждение членов правления "Роснефти" в 2018 году снизилось на 2%

Ученые сообщили об ускорившемся смещении северного магнитного полюса

Каждый год он примерно на 55 км отдаляется от канадской Арктики в сторону Сибири Подробнее

Против жителя Кемерова, державшего сына на цепи в целях воспитания, возбуждено дело

Несколько школ в Волгограде эвакуированы после сообщений о минировании

СПЧ попросил украинского омбудсмена проконтролировать расследование гибели россиянина

В хостеле на юго-востоке Москвы обнаружен очаг заболевания корью

В Братске завели дело из-за захоронения опасных отходов под видом рекультивации

ЦБ РФ 1 февраля купил валюту для Минфина на 18,48 млрд рублей

Празднование Нового года по лунному календарю

Празднование Нового года по лунному календарю11 фото

Всеобщая забастовка во Франции приведет к перебоям в работе транспорта

Водитель спорткара, насмерть сбивший инспектора в Сызрани, осужден почти на 3 года

Мосгорсуд 11 февраля проверит законность ареста Арашукова-старшего

Daily Mail опубликовала видео допроса Майкла Джексона по делу о педофилии

Украинские железнодорожники сократили рейсы в РФ

В Москве задержали двух мужчин с 15 кг амфетамина

В Москве начался суд над сотрудником "Аэрофлота" по делу о даче взятки

На Алтае из-за 35-градусных морозов начали отменять автобусные рейсы

Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,1-0,2%

Сбой в движении электричек произошел на Рижском направлении МЖД

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');