Вознаграждение членов правления "Роснефти" в 2018 году снизилось на 2%

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Краткосрочное вознаграждение членов правления "Роснефти", с учетом ротации управленческого состава, включая заработную плату, премии и компенсационные выплаты с учетом налога на доходы физических лиц, в 2018 году составило 3,854 млрд руб., следует из отчета компании по МСФО.

Годом ранее на эти цели было направлено 3,927 млрд руб.

В настоящее время в правление "Роснефти" входит 11 человек.

Решением годового собрания акционеров 21 июня 2018 года было утверждено вознаграждение следующим членам совета директоров "Роснефти" за период выполнения ими своих обязанностей: Герхарду Шредеру $600 тыс., Файзалу Алсуваиди $530 тыс., Маттиасу Варнигу $580 тыс., Олегу Вьюгину $565 тыс., Айвану Глазенбергу $530 тыс., Дональду Хамфризу - $580 тыс. Членам совета директоров НК являющимся государственными служащими (Андрею Белоусову, Александру Новаку), а также председателю правления "Роснефти" Игорю Сечину, вознаграждения за выполнение обязанностей членов совета директоров в 2018 году не выплачиваются.