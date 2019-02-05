Индекс МосБиржи обновил исторический максимум на бумагах "Роснефти"

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Индекс МосБиржи, один из основных российских фондовых индикаторов, днем во вторник в очередной раз обновил исторический максимум, превысив 2540 пунктов на фоне выросшей нефти и раллирующих бумаг "Роснефти" после выхода финотчета и новостей по дивидендам.

К 11:41 МСК индекс МосБиржи вырос до 2540,76 пункта (+0,7%) - новый исторический пик; индекс РТС поднялся до 1219,44 пункта (+0,7%).

Рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" повысились в пределах 2%, при этом акции "Роснефти" выросли на 3% - до 423,25 рубля (максимум за 2,5 недели).

Во вторник утром "Роснефть" опубликовала отчет по МСФО, не оправдавший ожиданий: чистая прибыль НК за 2018 год выросла в 2,5 раза (до 549 млрд рублей), а в четвертом квартале составила 109 млрд рублей, что оказалось ниже прогнозов. Между тем, "Роснефть" в минувшем году снизила суммарный объем торговых обязательств и чистый долг более чем на $14 млрд.

Кроме того, годовая прибыль "Роснефти" по МСФО позволяет ожидать суммарные дивиденды за 2018 год в размере 25,9 рубля на акцию. Дивидендная политика компании предполагает выплату дивидендов в размере 50% от чистой прибыли по МСФО два раза в год, за первое полугодие дивиденды составили 14,58 рубля на акцию.