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Экономика

Рубль слегка укрепился к доллару и евро на дневных торгах

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Доллар США и евро немного снижаются на "Московской бирже" во вторник днем; рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря сохраняющемуся спросу глобальных инвесторов на рисковые активы.

Курс доллара США в 15:00 по московскому времени составил 65,4675 руб., что на 12,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 74,775 руб., опустившись на 22,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 17 копеек - до 69,655 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) ЦБ РФ снизил официальный курс доллара на 6 февраля на 1,68 копейки, до 65,5691 руб., и опустил курс евро на 14,38 копейки, до 74,9127 руб.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", плавный рост валютного курса рубля к доллару и евро в ходе дневных торгов вторника связан, прежде всего, с сохраняющимся спросом глобальных инвесторов на активы и валюты emerging markets после довольно "мягких" заявлений ФРС США по итогам январского заседания, состоявшегося на прошлой неделе. Кроме того, определенную поддержку рублю оказывают новости о том, что Минфин с 7 февраля снизит ежедневные объемы покупки валюты в рамках бюджетного правила.

Так, совокупный объем средств, направляемых Минфином РФ на покупку иностранной валюты в рамках бюджетного правила, составит с 7 февраля по 6 марта 194 млрд рублей. Ежедневный объем покупки валюты составит в предстоящий период 9,7 млрд рублей, сообщил Минфин. Это минимальный объем покупок за последние 11 месяцев. С 15 января по 6 февраля ежедневный объем покупки валюты составлял в среднем 15,6 млрд рублей.

Нефть эталонных марок не демонстрирует во вторник днем ярко выраженной динамики. Нефтяные трейдеры ждут публикацию данных о запасах энергоносителей в США. Отчет министерства энергетики об изменении запасов за минувшую неделю будет обнародован 6 февраля. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Bloomberg, предусматривает рост запасов нефти на 1,5 млн баррелей. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 по московскому времени составила $62,44 за баррель, что на 0,11% ниже уровня закрытия предыдущей сессии. Фьючерс на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени подорожал на 0,05% - до $54,59 за баррель.

По словам старшего аналитика информационно-аналитического центра "Альпари" Анны Бодровой, российский рубль во вторник проводит в целом благополучные торги. Внутридневные колебания в рублевых парах укладываются в среднесрочный "боковик", и краткосрочно в инструментах не происходит ровным счетом ничего. Сегодня стало известно, что в этом месяце Центробанк РФ снизит покупки валюты для Минфина в среднем до 9,7 млрд рублей в день. В январе, к слову, ЦБ РФ закупал в день от 15,6 млрд рублей. Суммарно Банк России предполагает направить на покупки валюты в этот раз 194 млрд рублей. Для валютной секции это нейтральная информация, объемы внутридневных покупок не похожи на полноразмерную интервенцию. Для того, чтобы направить рынок в нужную сторону - без разницы, какую именно - нужны вливания не менее 1 трлн рублей в день.

В свою очередь аналитики банка "Санкт-Петербург" отмечают, что российская валюта растет к доллару США во вторник днем, торгуется около 65,5 руб. на фоне высоких цен на нефть. В целом, рубль в последние дни торгуется в узком диапазоне. Главное событие этой недели для российского рынка - заседание Банка России, по итогам которого мы не ожидаем каких-либо сюрпризов и, соответственно, реакции в рубле или доходностях облигаций. В целом в ближайшее время мы вообще не ожидаем существенных движений в рубле, так как первый квартал сезонно сильный с точки зрения текущего счета, что в сочетании с хорошим спросом инвесторов на рисковые активы поддерживает рубль, а действие бюджетного правила и докупка валюты Центральным банком ограничивают потенциал его укрепления.

"С начала февраля Банк России запустил отложенные покупки валюты для Минфина в рамках бюджетного правила. Скупка валюты осуществляется на внутреннем рынке и так или иначе повлияет и на динамику биржевых валютных инструментов. В частности, действия банка России можно рассматривать в качестве препятствующих восстановлению рубля. С другой стороны, с учетом значительной недооцененности нацвалюты, а также ограниченности по времени влияния подобных интервенций можно считать влияние таких мер краткосрочным. В то же время вытеснение с внутреннего рынка иностранной валюты и увеличение доли в обращении рублей однозначно является благоприятным явлением для восстановления экономики в долгосрочной перспективе. Так, по данным ЦБ РФ по итогам прошлого года объем наличных денег в обращении вырос на 8,1%, а денежный агрегат М2 увеличился на 11%. Таким образом, если указанная ликвидность будет направлена преимущественно в реальный сектор экономики, то это послужит фактором в пользу улучшения экономических показателей в дальнейшем. Возможно, в такой логике лежит ключ к разгадке восстановительной динамики рубля, отмечаемой с начала текущего года. Если же указанная ликвидность "потечет" в спекулятивном направлении, то это может привести к всплеску инфляции и продолжению разогрева фондовых индикаторов. Вместе с тем часть "свободной" рублевой ликвидности перераспределяется в пользу государства за счет регулярного размещения ОФЗ. В частности, по итогам последних размещений от 30 января за счет продажи ОФЗ-ПД удалось привлечь порядка 25 млрд рублей. Важно отметить в данном контексте амбициозные планы Минфина по привлечению порядка 45 млрд рублей в неделю, то есть, если эти планы реализуются, то практически половину рублевой ликвидности, которую Минфин вбрасывает на внутренний рынок через скупку иностранной валюты, он тут же стремится "стерилизовать" за счет размещения облигаций", - считает главный аналитик "НФК-Сбережения" Алексей Кузьмин.

По мнению Кузьмина, недостаточный спрос на ОФЗ и неспособность Минфина выйти на плановые показатели говорят о том, что рублевая ликвидность движется в более привлекательных направлениях, возможно, именно в реальный сектор. И здесь уместно вспомнить сообщение Росстата о росте ВВП по итогам 2018 года на 2,3% - это лучший показатель за последние несколько лет. Таким образом, даже с учетом валютных операций Минфина в рамках бюджетного правила и несколько возросших ожиданий по инфляции в I квартале у рубля сохраняется хорошая перспектива продолжения восстановления, подкрепляемая положительными изменениями в реальных секторах экономики.

Банк России во вторник, 5 февраля, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в рамках которого банки разместили в ЦБ РФ 1,198 трлн рублей (при лимите 1,68 трлн рублей) в среднем по ставке 7,73% годовых. На предыдущем аналогичном депозитном аукционе, состоявшемся 29 января, банки разместили в ЦБ 1,3 трлн рублей (при лимите 1,79 трлн рублей) в среднем по ставке 7,73% годовых.

Кроме того, ЦБ 5 февраля провел аукцион "тонкой настройки" сроком на один день, в рамках которого банки разместили в ЦБ РФ 1,348 трлн рублей (при лимите 1,5 трлн рублей) в среднем по ставке 7,7% годовых.

Ставки на рынке рублевых как краткосрочных, так и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов слегка подросли по сравнению с предыдущим торговым днем. Так, ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" выросла на 2 базисных пункта (б.п.) - до 7,80% годовых, а на семидневный срок не изменилась за день и 5 февраля составила 7,93% годовых. При этом ставка MosPrime Rate на срок 1 месяц также не изменилась и оставила 8,23% годовых, а процентные ставки на срок 3 и 6 месяцев выросли на 1 б.п. - до 8,63% и 8,71% годовых соответственно.

Теги: курсы валют, доллар, евро, рубль
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