Фондовые индексы Европы резко выросли благодаря корпоративной отчетности

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Фондовые индексы стран Западной Европы завершили активным ростом торги во вторник вслед за Уолл-стрит и азиатскими рынками благодаря сильным квартальным финансовым результатам компаний.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 по итогам торгов поднялся на 1,4% - до 364,99 пункта.

Британский индекс FTSE 100 прибавил 2,04%, французский CAC 40 - 1,66%, германский DAX - 1,71%. Итальянский FTSE MIB повысился на 1,16%, испанский IBEX 35 - на 1,3%.

Как стало известно во вторник, рост деловой активности в сфере услуг еврозоны остался в январе на минимуме за 49 месяцев - 51,2 пункта. Предварительная оценка январского уровня составляла 50,8 пункта, и аналитики не ожидали ее пересмотра.

Розничные продажи в еврозоне упали в декабре на 1,6% относительно ноября, как и ожидалось. В годовом выражении рост продаж замедлился с 1,8% в ноябре до 0,8% в декабре, тогда как экономисты в среднем прогнозировали ослабление до 0,5%.

Индекс менеджеров закупок (PMI) в сфере услуг Великобритании упал в январе до 50,1 пункта, минимума за 2,5 года, хотя экономисты ожидали менее заметного снижения - до 51 пункта.

В Италии сводный PMI рухнул в январе до 48,8 пункта с 50 пунктов в декабре. Значение показателя ниже 50 пунктов свидетельствует о замедлении деловой активности в стране. В секторе услуг показатель упал до 49,7 с 50,5 пункта.

Тем временем число новых автомобилей, зарегистрированных в Великобритании в прошлом месяце, сократилось на 1,6% по сравнению с январем 2018 года, до 161 тыс.

Капитализация европейских горнорудных компаний выросла во вторник, а отраслевой индекс Stoxx 600 Basic Resources повысился шестую сессию подряд. Аналитики банка Citi прогнозируют ралли на рынке меди с ростом цен на 10% на горизонте 3-6 месяцев.

Курс акций Rio Tinto поднялся на 0,8% на торгах в Лондоне, BHP - на 1,2%, Anglo American - 0,5%.

Котировки акций BP Plc подскочили на 5,2%. В IV квартале BP получила прибыль выше ожиданий рынка благодаря сильным операционным показателям во всех сегментах рынка.

Рыночная стоимость германского чипмейкера Infineon Technologies AG уменьшилась на 0,4%. Компания ухудшила оценку роста выручки на текущий фингод до нижней границы прогнозного диапазона. AMS AG, приостановившая выплату дивидендов из-за слабости рынка смартфонов, потеряла на торгах в Цюрихе 12,5% рыночной стоимости.

Датская ювелирная компания Pandora прибавила 18% на торгах в Копенгагене. Pandora сократила прибыль в IV квартале на 2,8%, но результат был выше ожиданий рынка. Кроме того, ее руководство обнародовало дальнейшие шаги в рамках программы восстановления рентабельности.

Цена бумаг французского производителя технических газов Air Liquide повысилась на 0,8%. Компания объявила о покупке двух швейцарских предприятий Sleep & Health и Megamed, поставляющих товары и услуги для сферы здравоохранения.