Главные новости
В РоссииВ СКР заявили, что Бастрыкин не был лично знаком с семьей АрашуковыхМоскваВ московском метро опровергли планы ввести тарифы по зонамЭкономикаСуд удовлетворил иск мясокомбината "Дружба народов" к Навальному
Экономика

В Иране заявили, что европейцы проигнорировали предложение Тегерана закупать нефть

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Европейские страны не отреагировали на предложение Ирана о продаже нефти на фоне того, что США сделали исключения в своих санкциях и не были против подобных закупок, заявил министр нефти Ирана Бижан Зангане.

"Мы не раз предлагали им, но они не ответили на наши предложения", - приводит слова Зангане иранское информационное агентство "Фарс".

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе был одобрен "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) и Ираном. Став президентом США, Дональд Трамп объявил о выходе из иранской ядерной сделки и восстановил санкции в отношении нефтяного, банковского и иных секторов экономики Ирана.

США уточнили, что предоставляют временное разрешение на закупки иранской нефти семи странам. Как сообщил госсекретарь Майк Помпео, это Греция, Индия, Италия, Китай и Тайвань, Турция, Южная Корея, а также Япония.

Очевидно, что Зангане намекал на Италию и Грецию, так как среди европейских стран только эти двум государствам было дано разрешение на приобретение иранской нефти, отмечает агентство.

Теги: Иран, ЕС, нефть
Экономика
Росстандарт отменит обязанность граждан следить за показаниями бытовых счетчиковРосстандарт отменит обязанность граждан следить за показаниями бытовых счетчиков
Поставщики ресурсов должны будут сами обеспечивать точность показанийПодробнее
 Почти $140 млн заблокировано на криптовалютной бирже из-за смерти ее основателяПочти $140 млн заблокировано на криптовалютной бирже из-за смерти ее основателя
Владелец вел дела на единственном ноутбуке, который не удается взломатьПодробнее
 Экс-главу банка "Открытие" объявили в розыск за растратуЭкс-главу банка "Открытие" объявили в розыск за растрату
В результате аферы с облигациями было растрачено более 34 миллиардов рублейПодробнее
 Россияне стали пессимистичнее оценивать свой достаток на фоне ожидаемой инфляцииРоссияне стали пессимистичнее оценивать свой достаток на фоне ожидаемой инфляции
ЦБ РФ подтвердил прогноз по инфляции за десять минут до наступления "недели тишины"Подробнее
Сбербанк повысил ставки по рублевым вкладамСбербанк повысил ставки по рублевым вкладам
Кроме того, ставки по вкладам повысил Альфа-банкПодробнее
 Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 февраля сниженаЭкспортная пошлина на нефть в РФ с 1 февраля снижена
Пошлина для некоторых месторождений осталась на нулевом уровнеПодробнее
 ЦБ РФ предложил сделать услуги по карте "Мир" для физлиц дешевле Visa и MasterCardЦБ РФ предложил сделать услуги по карте "Мир" для физлиц дешевле Visa и MasterCard
Как рассказала первый зампред Банка России "Ведомостям", тарифы "Мира" для самих банков уже ниже на 10-15%Подробнее
 "Газпром" занял у Mitsubishi UFJ 500 млн евро"Газпром" занял у Mitsubishi UFJ 500 млн евро
Компания также привлекла кредит у Citi на 425 млн евроПодробнее
 Тощие недра за большие деньги. ОбзорТощие недра за большие деньги. Обзор
Российские компании бьются на аукционах за нефтегазовые месторождения, которых остается все меньшеПодробнее
 В Сбербанке переадресовали операторам связи вопрос о подделке своих номеровВ Сбербанке переадресовали операторам связи вопрос о подделке своих номеров
Мошенники звонили клиентам с официальных телефонов Сбербанка с предложением перевести средства на другой счетПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Празднование Нового года по лунному календарю11 фото
05 февраля
Празднование Нового года по лунному календарю
Фотохроника 4 февраля6 фото
04 февраля
Фотохроника 4 февраля
Лучшие фото недели10 фото
01 февраля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииВ СКР заявили, что Бастрыкин не был лично знаком с семьей АрашуковыхМоскваВ московском метро опровергли планы ввести тарифы по зонамЭкономикаСуд удовлетворил иск мясокомбината "Дружба народов" к НавальномуВ России"Победа" изменила правила провоза ручной клади после судебной тяжбы с МинтрансомЭкономикаРосстандарт отменит обязанность граждан следить за показаниями бытовых счетчиковВ РоссииГлава Ростуризма отправлен в отставку

"Джихад-мобиль" и другие трофеи саперов из Сирии провезут по России

Что произошло за день: вторник, 5 февраля

Звонки о минированиях, нормативы ручной клади по версии "Победы" и слухи о зональной тарификации в московском метро Подробнее

Из-за звонков о минировании в Москве проверили 80 объектов и эвакуировали 50 тыс. человек

Фотохроника 5 февраля

Фотохроника 5 февраля6 фото

Суд удовлетворил иск мясокомбината "Дружба народов" к Навальному

Суд удовлетворил иск мясокомбината "Дружба народов" к НавальномуОппозиционер должен будет удалить и опровергнуть материалы расследования ФБК о поставках продовольствия Росгвардии Подробнее

Фондовые индексы Европы резко выросли благодаря корпоративной отчетности

Экс-главу Серпуховского района Шестуна обвинили в получении взяток на 9 млн рублей

Глава Ростуризма отправлен в отставку

Глава Ростуризма отправлен в отставкуМинистерству экономического развития поручили активнее курировать полномочия этого ведомства Подробнее

Президент Афганистана усомнился в важности переговоров по афганскому урегулированию в Москве

Мэй пообещала избежать возврата жесткой границы с Ирландией

Источник опроверг возможный отказ российской армии от патронов калибра 5,45 мм

Полиция задержала мужчину, угрожавшего взорвать храм в центре Москвы

Акции Estee Lauder подорожали рекордными темпами за 7 лет

ВС дал шанс "Пересвету" избежать выплаты более 1 млрд руб. вкладчику категории "люкс"

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');