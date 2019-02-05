В Иране заявили, что европейцы проигнорировали предложение Тегерана закупать нефть

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Европейские страны не отреагировали на предложение Ирана о продаже нефти на фоне того, что США сделали исключения в своих санкциях и не были против подобных закупок, заявил министр нефти Ирана Бижан Зангане.

"Мы не раз предлагали им, но они не ответили на наши предложения", - приводит слова Зангане иранское информационное агентство "Фарс".

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе был одобрен "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) и Ираном. Став президентом США, Дональд Трамп объявил о выходе из иранской ядерной сделки и восстановил санкции в отношении нефтяного, банковского и иных секторов экономики Ирана.

США уточнили, что предоставляют временное разрешение на закупки иранской нефти семи странам. Как сообщил госсекретарь Майк Помпео, это Греция, Индия, Италия, Китай и Тайвань, Турция, Южная Корея, а также Япония.

Очевидно, что Зангане намекал на Италию и Грецию, так как среди европейских стран только эти двум государствам было дано разрешение на приобретение иранской нефти, отмечает агентство.