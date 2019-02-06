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Экономика

Рубль незначительно изменился к доллару и евро на старте торгов среды

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Изменения доллара США и евро на "Московской бирже" в среду утром незначительные, рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне отсутствия ярко выраженной динамики на мировых нефтяных площадках.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 65,61-65,66 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 65,65 руб./$1 (+3 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро снизился до 74,7575 руб./EUR1 (-12,25 копейки). Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась почти на 4 копейки к уровню закрытия вторника, составив 69,75 рубля.

Доллар при этом оказался на 8,09 копейки выше уровня действующего официального курса, а евро - на 15,52 копейки ниже официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", незначительные изменения валютного курса рубля к доллару и евро на старте торгов среды связаны, прежде всего, с отсутствием ярко выраженной динамики нефтяных цен, которые относительно стабильны 6 февраля утром после значительного снижения накануне. Апрельские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по Москве подешевели всего на 0,15% - до $61,89 за баррель. На торгах во вторник их цена снизилась на 0,85% и составила на закрытие $61,98 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на март на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже снизилась к этому времени на 0,13%, составив $53,59 за баррель (на предыдущих торгах WTI подешевела на 1,65%).

Инвесторы оценивают статданные из США и сигналы роста запаса топлива в Штатах по итогам прошлой недели. Накануне из сообщения Американского института нефти (API) стало известно, что запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 2,51 млн баррелей. Официальные данные Минэнерго будут опубликованы в среду, и опрошенные Bloomberg эксперты полагают, что они укажут на менее существенный подъем запасов - на 1,42 млн баррелей.

Теги: Московская биржа
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