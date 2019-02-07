Рубль слегка снизился к доллару и евро на старте торгов четверга вслед за нефтью

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Доллар США и евро плавно подрастают на "Московской бирже" в четверг утром, рубль снижается к бивалютной корзине на фоне развернувшихся вниз мировых цен на нефть.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 65,83-66,03 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 66,0025 руб./$1 (+13,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро вырос до 75,0075 руб./EUR1 (+10,5 копейки). Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 12 копеек к уровню закрытия среды, составив 70,055 рубля.

Доллар при этом оказался на 33,39 копейки выше уровня действующего официального курса, а евро - на 23,72 копейки выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", плавное снижение валютного курса рубля к доллару и евро на старте торгов четверга связано, прежде всего, с негативной динамикой мировых цен на нефть, которые корректируются вниз после роста накануне. Негативным фактором для нефтяного рынка является продолжающееся укрепление доллара США, что делает менее выгодными инвестиции в сырьевые товары. Как стало известно накануне из отчета министерства энергетики США, запасы нефти в Штатах на прошлой неделе выросли на 1,26 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали увеличения на 3,7 млн баррелей. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, увеличились за неделю на 1,44 млн баррелей. Тем временем добыча нефти в США на прошлой неделе не изменилась, оставшись на рекордном с 1983 года уровне 11,9 млн баррелей в сутки (б/с) по итогам четвертой недели подряд.

Апрельские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по Москве подешевели на 0,54 - до $62,35 за баррель. На торгах в среду их цена выросла на 1,15% и составляла на закрытие $62,69 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на март на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже понизилась к этому времени на 0,48% - до $53,75 за баррель. На предыдущих торгах WTI подорожала на 0,65%, до $54,01 за баррель.