ЦБ сохранил прогноз роста ВВП РФ в 2019 году в 1,2-1,7%

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - ЦБ РФ оставил неизменным свой прогноз по росту ВВП на 2019 год в интервале 1,2-1,7%, говорится в сообщении Банка России по итогам заседания, на котором он сохранил ключевую ставку на уровне 7,75%.

"По первой оценке Росстата, прирост ВВП за 2018 год составил 2,3%, что выше прогноза Банка России в 1,5-2%. Однако в последние месяцы 2018 года рост деловой активности замедлился. В декабре снизились темпы роста промышленного производства, объема строительных работ, реальной заработной платы и оборота розничной торговли. Банк России сохраняет прогноз темпов роста ВВП в 1,2-1,7% в 2019 году", - говорится в сообщении.

"Повышение НДС может оказать небольшое сдерживающее влияние на деловую активность, преимущественно в начале года. Дополнительные полученные бюджетные средства уже в 2019 году будут направлены на повышение государственных расходов, в том числе инвестиционного характера. В последующие годы возможно повышение темпов экономического роста по мере реализации запланированных структурных мер", - в очередной раз отметили в ЦБ влияние повышения НДС на экономическую активность в начале 2019 года и возможное ускорение темпов роста начиная с 2020 года.