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Экономика

Цены на нефть сократили подъем на данных о запасах в США

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Цены на нефть сократили подъем на торгах в среду после публикации данных министерства энергетики США о запасах энергоносителей в стране за минувшую неделю.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:45 по Москве поднялась на $1,02 (1,63%) - до $63,44 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на март на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали к этому времени на $1,01 (1,9%) - до $54,11 за баррель.

До публикации данных Минэнерго Brent торговалась на уровне $63,82 за баррель, WTI - $54,29 за баррель.

Запасы нефти в США выросли по итогам четвертой недели подряд - на 3,63 млн баррелей, сообщило Минэнерго. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали увеличение запасов на 2,7 млн баррелей.

Тем временем, запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, сократились более чем на 1 млн баррелей.

Резервы бензина в США повысились за неделю на 408 тыс. баррелей, дистиллятов - на 1,19 млн баррелей. Аналитики ожидали роста запасов бензина на 800 тыс. баррелей и снижения запасов дистиллятов на такую же величину.

Добыча нефти в США на прошлой неделе не изменилась, оставшись на рекордном с 1983 года уровне 11,9 млн баррелей в сутки (б/с) по итогам пятой недели подряд.

Эксперты отмечают, что санкции, введенные Штатами в отношении нефтяного сектора Венесуэлы, начали сказываться на объемах поставок нефти американским нефтеперерабатывающим предприятиям. Импорт нефти из Венесуэлы за минувшую неделю упал до 117 тыс. баррелей в сутки - минимума с 2010 года.

Поддержку нефтяному рынку в среду оказывают ожидания дальнейшего сокращения добычи Саудовской Аравией, а также оптимизм в отношении торговых переговоров США и Китая.

Саудовская Аравия планирует снизить добычу нефти в марте до 9,8 млн б/с, заявил во вторник министр энергетики страны Халид аль-Фалих в интервью Financial Times. Согласно новому соглашению ОПЕК+, Саудовская Аравия должна уменьшить добычу с 10,6 млн б/с до 10,311 млн б/с. Таким образом, производство нефти в стране в марте может оказаться ниже установленного сделкой уровня на 500 тыс. б/с.

Настрой трейдеров также улучшили слова президента США Дональда Трампа о возможности перенести крайний срок для достижения соглашения с Китаем, если переговоры будут двигаться успешно. Изначально Трамп установил 1 марта в качестве крайней даты достижения торгового соглашения между двумя странами.

Теги: нефть, Brent
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