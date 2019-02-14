Остатки на корсчетах банков в ЦБ 14 февраля снизились и выросли на депозитах

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков в ЦБ РФ (включая остатки средств на ОРЦБ) составили 2,692 трлн рублей, сообщает пресс-служба Банка России.

Остатки на корсчетах банков Московского региона составили 2,312 трлн рублей из этих средств.

Объем остатков на корсчетах кредитных учреждений в ЦБ РФ 13 февраля составлял 3,301 трлн рублей по России и 2,935 трлн рублей по Москве.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России 14 февраля составили 1,849 трлн рублей по России против 1,333 трлн рублей на предыдущую отчетную дату.