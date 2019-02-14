Трейдер "ЛУКОЙЛа" прекратил поставки нефтепродуктов в Венесуэлу

При этом он останется в пределах 5%, пообещал Орешкин Подробнее

Минэкономразвития "незначительно" повысит прогноз по инфляции в РФ на 2019 год

Решение было принято из-за низкого спроса на эту модель Подробнее

Airbus с 2021 года перестанет выпускать свои самые большие авиалайнеры A380

Власти готовы поддержать госбанки, если на них распространятся ограничения Подробнее

Силуанов заявил, что США новыми санкциями против РФ "сами себе в ногу выстрелят"

Этот вид мошенничества оказался самым прибыльным среди всех способов обмана потребителей Подробнее

Романтические аферы в 2018 году нанесли американцам ущерб на $143 млн

13 февраля 23:18

Курс рубля на Московской бирже резко упал на фоне угрозы новых санкций

За час падение к курсу доллара составило 66 копеек, к евро - 63 копейки Подробнее

13 февраля 11:14

ЕС согласовал новые правила по газу с лазейкой для "Северного потока-2"

Это соглашение стало результатом компромисса, достигнутого между Францией и Германией Подробнее

13 февраля 04:21

Орешкин заявил, что до 2036 года повышение пенсионного возраста не планируется

По его словам, нынешняя реформа сконструирована так, "чтобы в ближайшее десятилетие этот вопрос больше не поднимался" Подробнее

12 февраля 16:03

Сбербанк докапитализировал украинскую "дочку" на $122 млн

Банк уже почти два года пытается продать дочернюю кредитную организацию Подробнее

12 февраля 11:35

Сбербанк создаст лабораторию поведения человека под руководством доктора Курпатова

В банке задумали создать "эмоциональную связь с каждым, кто соприкасается с продуктами экосистемы" Подробнее

12 февраля 10:31

Снижение реальных доходов населения в РФ в 2018 году объяснили падением доходов у обеспеченных граждан