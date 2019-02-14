Трейдер "ЛУКОЙЛа" прекратил поставки нефтепродуктов в Венесуэлу

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Международный трейдер "ЛУКОЙЛа" - Litasco - прекратил поставки нефтепродуктов в Венесуэлу, сообщил журналистам глава компании Вагит Алекперов в кулуарах Сочинского инвестиционного форума.
23 января лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом страны. Его признали США, Канада, большинство стран Латинской Америки. В поддержку Николаса Мадуро выступили Мексика, Куба, Боливия и Турция.
Российские политики на происходящее в Венесуэле и вокруг этой страны отреагировали резко, расценив заявления Трампа как вмешательство во внутренние дела независимого государства, а события 23 января - как попытку госпереворота. Президент РФ Владимир Путин выразил поддержку законным властям Венесуэлы "в условиях спровоцированного извне обострения внутриполитического кризиса".