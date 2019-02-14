Пониженная динамика экономической активности в РФ сохранится до середины года

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Рост экономики РФ в последние месяцы замедлился из-за ряда временных факторов, пониженная динамика может сохраниться до середины года, говорится в обзоре департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ "О чем говорят тренды. Макроэкономика и рынки".

"Рост экономики в последние месяцы несколько замедлился под воздействием ряда временных факторов, среди которых замедление мировой экономики, падение нефтяных цен и повышение НДС. Пониженная динамика экономической активности, вероятно, сохранится до середины года. Продолжающееся расширение потребительского кредитования по-прежнему поддерживает рост потребительского спроса в условиях дальнейшего замедления", - говорится в докладе.

Согласно оценкам департамента, квартальный рост экономики (очищенный от сезонного и календарного факторов - ИФ) до середины года стабилизируется вблизи 0,2% роста в квартал.

"В дальнейшем (после первого полугодия - ИФ) рост экономики, вероятно, ускорится", - считают в департаменте прогнозирования ЦБ.