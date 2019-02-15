Козак пообещал, что окончание соглашения с нефтяниками не подтолкнет цены на бензин

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Истечение срока соглашений с нефтяниками не подтолкнет рост цен на бензин, увеличение возможно в пределах инфляции, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

"Цены в свободное плавание не уйдут, есть экономический механизм регулирования цен на моторное топливо без заключения соглашений. Мы постараемся сделать все для того, чтобы соглашения больше не заключать", - сказал он журналистам в пятницу в Сочи.

По словам вице-премьера, сегодня работает механизм отрицательного акциза, который позволяет балансировать внутренний и внешний рынок на моторное топливо.

"В связи с этим мы на практике должны проверить механизм, нам представляется, что ручной режим заключения индивидуальных соглашений не потребуется", - подчеркнул Козак.

Отвечая на уточняющий вопрос, ожидать ли увеличения цен на бензин, он сказал: "В пределах инфляции".

Правительство подписало 7-10 ноября соглашения со всеми нефтяными компаниями по ограничению оптовых цен на нефтепродукты до 31 марта 2019 года. Козак заявлял, что цены на топливо будут удерживаться на уровне конца мая-начала июня до конца 2018 года, а с 2019 года - исходя из индексации на уровень среднегодовой инфляции.