В Сбербанке заявили о тренде на рост ущерба бизнесу от кибератак на 50-80% в год

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Ущерб от кибератак может продолжить расти на 50-80% в год, если не будет предпринято серьезных мер борьбы с ними, считает зампред правления Сбербанка России Станислав Кузнецов.

"Если не произойдет ничего другого, то тренд на рост примерно от 50% до 80% плюс сохранится по потерям, по атакам, по всему", - добавил зампред Сбербанка, - сообщил Кузнецов журналистам в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи.

По данным Сбербанка, ущерб мировому бизнесу от кибератак в 2018 году вырос до $1,5 трлн, вдвое выросла продолжительность DDoS-атак, расходы компаний на кибербезопасность увеличились до $96 млрд.

Ущерб бизнесу от кибератак по всему миру в 2017 году достигал $1 трлн, в 2016 году - $445 млрд, привел Кузнецов статистику ряда экспертов.

"Я склонен считать, что тренд на увеличение потерь сохранится и в мире, и в России. К сожалению, принципиальных мер, свидетельствующих о быстрых изменениях в части перелома тренда, пока у нас таких признаков нет", - отметил он.