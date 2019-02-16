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Меркель не увидела причин для отказа от закупок российского газа

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что зависимость от российского газа, о которой говорят критики строительства газопровода Nord Stream 2 ("Северный поток-2") - это плохо, но CCCР поставлял газ и во время холодной войны, причем поставки шли регулярно.

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По ее словам, Германия постоянно подчеркивает стремление сохранить газовый транзит через Украину несмотря на постройку нового газопровода по дну Балтийского моря. Тем не менее, считает политик, российский газ остается российским газом вне зависимости от того, каким маршрутом он поступает в ЕС - через Украину или Балтику.

"Это значит, что вопрос, насколько мы зависим от российского газа, не может быть решен вопросом, через какую трубу он поступает. И тут я скажу: никто не хочет быть односторонне зависимым от России. Но во время холодной войны мы получали газ - я все равно сидела в ГДР и так или иначе получала российский газ - но и в ФРГ - русский газ поставлялся в полном объеме", - сказала она в Мюнхене.

По словам канцлера, тогда газ из СССР "поставлялся в полном объеме", и она не понимает, чем ситуация теперь стала хуже, причем настолько, что нужно отказываться от партнерства с РФ в этой сфере.

15-16 февраля в Германии проходит 55-й Мюнхенская конференция по безопасности.

Газопровод "Северный поток-2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе, его протяженность - более 1,2 тыс. км. Пропускная способность составит 55 млрд кубометров газа в год. Стоимость проекта оценивается почти в 10 млрд евро.

"Газпром" начал строительство газопровода в прошлом году и намерен достроить его до конца текущего года.

Теги: Германия, Ангела Меркель, Северный поток-2, СССР

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