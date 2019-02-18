Российские экспортеры потеряли $6,3 млрд из-за экономических санкций Запада

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - В отношении российских товаров по состоянию на конец 2018 года 62 страны применяют 159 ограничительные меры, говорится в мониторинге Минэкономразвития за 2018 год.

Сумма предполагаемого ущерба от введенных мер, по экспертной оценке, составляет $6,3 млрд.

Лидером по числу ограничительных мер в отношении продукции из РФ является ЕС (25), Украина (22), Индия (16), Белоруссия (13), Турция (12), США (9), Австралия (6).

Максимальный ущерб для российских экспортеров приходится на ограничения в ЕС (свыше $2,4 млрд), в США (свыше $1,1 млрд), на Украине ($775 млн), в Турции ($713 млн).

Больше всего от ограничений страдает металлургическая промышленность - ущерб для нее оценивается почти в $4 млрд. Для предприятий сельскохозяйственной промышленности ущерб оценивается в $1,1 млрд, для химической - в $641 млн, для автомобильной - в $306 млн.

В докладе отмечается, что по итогам 2018 года Минэкономразвития удалось устранить и либерализовать 32 торговых ограничения (в том числе угрозы их введения), оказывающих негативное влияние на доступ российских товаров на внешние рынки. "По экспертным оценкам, ущерб от их действия превышал $330 млн", - говорится в обзоре.