ЦБ установил официальлные курсы доллара и евро на 19 февраля

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России с 19 февраля, составляет 66,2470 руб./$1, сообщает пресс-служба Банка России. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в долларах, по сравнению с предыдущим днем выросла на 0,69%.

Официальный курс евро по отношению к рублю, объявленный Банком России с 19 февраля, составляет 74,9055 руб./EUR1. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в евро, по сравнению с предыдущим днем выросла на 0,46%.