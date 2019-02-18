"Вымпелком" обновил совет директоров

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - VEON, владеющий 100% "Вымпелкома", досрочно переизбрал совет директоров оператора, введя в него двух своих новых представителей.

Как говорится в материалах "Вымпелкома", из прежнего состава вышли руководитель по связям с общественностью и госорганами VEON Марк МакГанн и главный директор по цифровым технологиям VEON Кристофер Шлаффер.

Вместо них в совет директоров вошли председатель совета директоров VEON Luxemburg Finance S.A. Эндрю Скотт Кэмп и Мурат Киркгоз, который является финансовым директором VEON в регионе Евразия.

В совет директоров "Вымпелкома" входят пять человек, включая главу крупнейших рынков VEON Шелля Мортена Йонсена, главного финансового директора холдинга Тронда Вестли и главного технического директора группы Йогеша Малика.

Российский "Вымпелком" входит в глобальный холдинг VEON. Холдинг на 47,9% принадлежит "Альфа-групп" Михаила Фридмана и партнеров. Норвежский холдинг Telenor владеет 14,6% уставного капитала. В настоящее время free float компании на Nasdaq составляет 29,2%. Еще 8,3% группы находится под управлением голландского траста - штихтинга.