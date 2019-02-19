Brent подешевела до $66,21 за баррель

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Brent дешевеет на торгах во вторник после подъема по итогам предыдущей сессии, тогда как WTI, торги которой не проводились в понедельник из-за праздника (День президентов), дорожает.

Среди благоприятных для рынка факторов - сигналы продвижения США и Китая в торговых переговорах, а также информация о сокращении экспорта нефти Саудовской Аравией.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:25 мск составляет $66,21 за баррель, что на $0,29 (0,44%) ниже уровня закрытия предыдущей сессии. В понедельник эти контракты выросли в цене на $0,25 (0,38%) - до $66,5 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,17 (0,31%) - до $55,76 за баррель.

Согласно данным компании Kpler, отслеживающей движение грузовых судов, экспорт нефти из Саудовской Аравии в первой половине февраля был на 1,3 млн баррелей в сутки (б/с) меньше, чем годом ранее, и составил 6,2 млн б/с. Это ниже уровня в 6,9 млн б/с, обозначенного министром энергетики страны Халидом аль-Фалихом в качестве целевого показателя на март.

"Поддержку нефтяному рынку оказывают сигналы снижения поставок, однако ключевым фактором станет исход переговоров Вашингтона и Пекина, который определит потенциальный уровень спроса на нефть", - цитирует агентство аналитика NH Investment & Securities в Сеуле Хон Сунгки.

Торговые переговоры между США и Китаем возобновятся в Вашингтоне во вторник. Замглавы министерства сельского хозяйства США Стив Сенски сообщил накануне, что переговоры "набирают обороты".