"Система" продаст 51% "Лидер-Инвеста" девелоперу Etalon за 15,2 млрд рублей

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - ПАО АФК "Система" объявила о продаже 51% акций "Лидер-Инвеста" девелоперу Etalon Group за 15,2 млрд рублей.

Согласно сообщению АФК, стороны подписали обязывающие документы. По итогам сделки доля АФК "Система" в "Лидер-Инвест" составит 49%.

"Бизнесы "Лидер-Инвеста" и Etalon Group органично дополняют друг друга с точки зрения индустрии, географии присутствия и классов объектов. Сделка позволит создать нового лидера рынка жилой недвижимости, значительно оптимизировать затраты на строительство, маркетинг и продвижение, а также административные расходы двух девелоперских активов, что в совокупности обеспечит дальнейший рост стоимости доли группы АФК "Система" в этом бизнесе", - говорится в сообщении "Системы".

Etalon Group профинансирует приобретение контрольного пакета в "Лидер-Инвесте" у АФК "Система" Владимира Евтушенкова за счет 5-летнего кредита Сбербанка под 10,1% годовых (ставка ЦБ + 2,35 п.п.), говорится в презентации девелопера.

Финансовым советником Etalon в сделке выступает J.P. Morgan Securities, юридическим - Allen & Overy, налоговым - PwC.