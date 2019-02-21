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ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 22 февраля

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России с 22 февраля, составляет 65,5401 руб./$1, сообщает пресс-служба Банка России. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в долларах, по сравнению с предыдущим днем выросла на 0,48%.

Официальный курс евро по отношению к рублю, объявленный Банком России с 22 февраля, составляет 74,2963 руб./EUR1. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в евро, по сравнению с предыдущим днем выросла на 0,52%.

Теги: ЦБ РФ
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