Рынок акций РФ скорректировался вниз вместе с нефтью

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в четверг скорректировался вниз вместе с нефтью в рамках локальной фиксации прибыли игроками в отсутствие новых драйверов длят роста, индекс МосБиржи, не сумев достичь рубежа 2500 пунктов, откатился к 2470 пунктам во главе с бумагами Сбербанка .

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2470,23 пункта (-0,7%, максимум дня - 2494,03 пункта), индекс РТС - 1188,6 пункта (-0,5%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 1,7%.

Доллар подешевел до 65,47 рубля (-0,16 рубля).

Снизился рублевый курс акций Сбербанка (-1,7% и -1,3% "префы"), "РусГидро" (-1,6%), "Роснефти" (-1,6%), "Северстали" (-1,5%), "Норникеля" (-1,4%), ПАО "Полюс" (-1,4%), "Сургутнефтегаза" (-1,2%), "РусАла" (-1,2%), "АЛРОСА" (-1%), ВТБ (-1%), "Мобильных телесистем" (-0,8%), "Мосбиржи" (-0,8%), "Газпрома" (-0,6%).

Поддержку акциям "Газпром нефти" (-0,4%) оказал вышедший в четверг годовой отчет по МСФО: чистая прибыль выросла в 2018 году на 49% - до 376,7 млрд рублей. Аналитики, опрошенные "Интерфаксом", ожидали этот показатель на уровне 375,5 млрд рублей. По итогам 2018 года выручка "Газпром нефти" составила 2 трлн 489 млрд рублей, увеличившись на 28,7% год к году. Этому способствовали благоприятная ценовая конъюнктура, повышение операционной эффективности и продолжающийся рост добычи на Новопортовском, Приразломном и Восточно-Мессояхском месторождениях, поясняет компания.

Подросли бумаги "Транснефти" (+0,6%), "Татнефти" (+0,3%), "Мечела" (+0,3%), "Ростелекома" (+0,3%).

В Азии в четверг отмечалась смешанная динамика индексов (японский Nikkei 225 прибавил 0,2%, китайский Shanghai Composite просел на 0,3%) на фоне сообщений, что переговорщики США и Китая работают над шестью направлениями потенциального торгового соглашения.

В Европе также нет единого вектора (FTSE просел на 1,1%, DAX подрос на 0,02%), однако корректируется вниз Америка (индекс S&P 500 снижается на 0,4%).

Нефть в четверг также просела в ожидании статистики Минэнерго США о запасах и добыче сырья. Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 18:50 по Москвесоставила $66,86 за баррель (-0,3% и +1% накануне), апрельская цена WTI - $56,81 за баррель (-0,6%).