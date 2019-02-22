Остатки на корсчетах банков в ЦБ 22 февраля снизились и выросли на депозитах

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков в ЦБ РФ (включая остатки средств на ОРЦБ) составили 2,49 трлн рублей, сообщает пресс-служба Банка России.
Остатки на корсчетах банков Московского региона составили 2,116 трлн рублей из этих средств.
Объем остатков на корсчетах кредитных учреждений в ЦБ РФ 21 февраля составлял 2,493 трлн рублей по России и 2,126 трлн рублей по Москве.
Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России 22 февраля составили 1,958 трлн рублей по России против 1,916 трлн рублей на предыдущую отчетную дату.