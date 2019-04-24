Рубль снизился к доллару и евро на фоне коррекции цен на нефть

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Доллар США и евро умеренно подрастают на "Московской бирже" в среду утром, рубль снижается к бивалютной корзине на фоне наметившейся коррекции нефтяных цен.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 63,83-63,89 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 63,88 руб./$1 (+19,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро вырос до 71,59 руб./EUR1 (+9,25 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подорожала на 14,75 копейки к уровню закрытия вторника, до 67,35 рубля.

Доллар при этом оказался на 8,94 копейки выше уровня действующего официального курса, а евро - на 15,53 копейки ниже официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакса", рубль умеренно снижается к доллару и евро на старте торгов 24 апреля на фоне коррекционного снижения нефтяных цен после их подъема по итогам предыдущей сессии до максимальных уровней с конца октября. Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК составляет $74,14 за баррель, что на 0,5% ниже уровня закрытия предыдущей сессии. Во вторник эти контракты выросли в цене на 0,63% - до $74,51 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени подешевел на 0,57% - до $65,92 за баррель. По итогам предыдущих торгов контракт поднялся в цене на 1,14% - до $66,3 за баррель.

Поддержку нефтяному рынку оказывают опасения, что решение США не продлевать исключение из нефтяных санкций против Ирана в отношении ряда стран может привести к нехватке топлива на мировом рынке. В понедельник стало известно, что президент США Дональд Трамп не намерен продлевать исключение из нефтяных санкций против Ирана в отношении ряда стран. Срок действия исключений завершится 2 мая. Вместе с тем Саудовская Аравия готова увеличить добычу нефти в ответ на ужесточение США антииранских санкций, но не планирует делать каких-либо радикальных шагов, сообщило агентство Bloomberg. Эр-Рияд хотел бы дождаться реального сокращения поставок из Ирана, прежде чем существенно наращивать добычу.

В центре внимания трейдеров в среду - данные о запасах энергоносителей в США за минувшую неделю. Согласно прогнозу S&P Global Platts, запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 500 тыс. баррелей, запасы бензина - упали на 1,1 млн баррелей, дистиллятов - на 1 млн баррелей. Тем временем, данные Американского института нефти (API) показали, что запасы нефти в США за минувшую неделю увеличились на 6,86 млн баррелей. Резервы нефти на терминале в Кушинге, по информации API, снизились третью неделю подряд - на 389 тыс. баррелей.