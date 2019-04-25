ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 26 апреля

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России с 26 апреля, составляет 64,6794 руб./$1, сообщает пресс-служба Банка России. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в долларах, по сравнению с предыдущим днем снизилась на 1,08%.

Официальный курс евро по отношению к рублю, объявленный Банком России с 26 апреля, составляет 72,1111 руб./EUR1. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в евро, по сравнению с предыдущим днем снизилась на 0,55%.