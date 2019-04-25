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РФ и КНДР начали обсуждать не только строительство газопровода, но и нефтепровода

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Москва и Пхеньян обсуждают не только строительство газопровода из России на Корейский полуостров, но и нефтепровод, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции во Владивостоке.

При этом он охарактеризовал ход переговорного процесса по этим проектам: "Видимо, есть дефицит суверенитета при принятии окончательных решений у Южной Кореи, союзнические обязательства перед США".

Путин в ходе переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном обсудил возможность реализации совместных транскорейских проектов по различным направлениям, в том числе в сфере энергетики.

"Мы уже говорим об этом не первый год. Это и прямое железнодорожное сообщение между югом Корейского полуострова, севером России с выходом на Транссиб, это и возможность прокладки трубопроводного транспорта. Можно и о нефти говорить, и о газе. Это и возможное создание новых линий электропередачи. Все это возможно", - сказал Путин журналистам по итогам переговоров.

Он отметил, что все эти проекты и в интересах КНДР.

"На мой взгляд, если бы эти проекты и подобные им были бы реализованы, то это создавало бы необходимые условия для повышения доверия, которое так необходимо для решения кардинальных проблем", - сказал Путин.

Президент РФ добавил, что реализация этих проектов зависит от суверенитета КНДР при принятии каких-либо решений.

Встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына

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Ким Чен Ын впервые посещает РоссиюВопрос о визите Ким Чен Ына в Россию обсуждался неоднократно, соответствующее приглашение было передано в 2017-2018 годах. В мае 2018 года Пхеньян посещал глава МИД России Сергей Лавров."Надеюсь, что наши переговоры продолжатся в том же русле, в полезном и конструктивном плане", - сказал Ким Чен Ын перед встречейВладимир Путин посещал Северную Корею в 2000 году, это был первый в истории двусторонних отношений визит на высшем уровне"Я приехал в Россию, чтобы обменяться мнениями по нынешней ситуации на Корейском полуострове - это является одной из самых актуальных проблем нынешней международной повестки дня, - обсудить методы мирного урегулирования этого вопроса, обменяться мнениями по развитию наших двусторонних отношений в соответствии с требованиями нового столетия", - сказал Ким Чен Ын по завершении встречи в узком составе перед началом переговоров с участием членов делегаций.Беседа "тет-а-тет" Владимира Путина и Ким Чен Ына, продолжалась почти два часа вместо запланированного часа. На фото - пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.По итогам встречи лидеров не будет ни совместных заявлений, ни подписания документов"У нас только что состоялась достаточно обстоятельная беседа с глазу на глаз. Мы смогли поговорить и об истории наших отношений, поговорили о сегодняшнем дне, о перспективах развития двусторонних связей. Поговорили, разумеется, и о ситуации на Корейском полуострове", - заявил Путин.Лидер КНДР, в свою очередь, назвал очень содержательным обмен мнениями с президентом РФ по вопросам, представляющим взаимный интересПредыдущий руководитель КНДР, отец Ким Чен Ына Ким Чен Ир трижды посещал Россию - в 2001 году состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и Ким Чен Ира в Москве, а в 2002 году - во Владивостоке. Последние на данный момент переговоры на высшем уровне между Россией и КНДР состоялись в 2011 году, когда с Ким Чен Иром в Улан-Удэ встречался президент РФ Дмитрий Медведев.После окончания встречи в честь северокорейского гостя был проведен прием, перед которым лидеры обменялись подаркамиПутин подарил лидеру КНДР дорожный чайный сервиз и саблю, а Ким Чен Ын в ответ президенту РФ подарил меч. Согласно традиции при получении в подарок оружия лидеры обменялись и монетками.
Ким Чен Ын впервые посещает Россию
КНДР Россия Южная Корея

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