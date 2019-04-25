РФ и КНДР начали обсуждать не только строительство газопровода, но и нефтепровода

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Москва и Пхеньян обсуждают не только строительство газопровода из России на Корейский полуостров, но и нефтепровод, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции во Владивостоке.

При этом он охарактеризовал ход переговорного процесса по этим проектам: "Видимо, есть дефицит суверенитета при принятии окончательных решений у Южной Кореи, союзнические обязательства перед США".

Путин в ходе переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном обсудил возможность реализации совместных транскорейских проектов по различным направлениям, в том числе в сфере энергетики.

"Мы уже говорим об этом не первый год. Это и прямое железнодорожное сообщение между югом Корейского полуострова, севером России с выходом на Транссиб, это и возможность прокладки трубопроводного транспорта. Можно и о нефти говорить, и о газе. Это и возможное создание новых линий электропередачи. Все это возможно", - сказал Путин журналистам по итогам переговоров.

Он отметил, что все эти проекты и в интересах КНДР.

"На мой взгляд, если бы эти проекты и подобные им были бы реализованы, то это создавало бы необходимые условия для повышения доверия, которое так необходимо для решения кардинальных проблем", - сказал Путин.

Президент РФ добавил, что реализация этих проектов зависит от суверенитета КНДР при принятии каких-либо решений.