Рубль снизился к доллару и евро на фоне коррекционного снижения нефти

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Доллар и евро слегка растут на Московской бирже в пятницу утром, рубль снижается к бивалютной корзине на фоне развернувшейся вниз в рамках коррекции нефти, а также общемирового снижения у инвесторов "аппетита к риску".

Первые сделки по доллару прошли в диапазоне 64,65-64,73 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 64,7175 руб. (+6,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро вырос до 72,105 руб. (+13 копеек). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подорожала на 9,3 копейки к уровню закрытия четверга, до 68,04 рубля.

Доллар при этом оказался на 3,81 копейки выше уровня действующего официального курса, а евро - на 0,61 копейки ниже официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль слегка дешевеет к доллару и евро на старте торгов 26 апреля на фоне наметившейся коррекции нефтяных цен, а также общемирового снижения у инвесторов "аппетита к риску", что ведет к падению котировок практически всех валют emerging markets.

Цены на нефть эталонных марок в пятницу слабо снижаются после достижения максимумов с октября прошлого года. Июньские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по московскому времени подешевели на 0,32% - до $74,11 за баррель. В четверг их цена снизилась на 0,3%, составив на закрытие $74,35 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на июнь на Нью-йоркской товарной бирже снижаются на 0,57% - до $64,84 за баррель. По итогам сессии в четверг их цена уменьшилась на 1,03% и завершила день на отметке $65,21.

Для североамериканской марки главной новостью по-прежнему остается значительный рост запасов нефти в США по итогам прошлой недели. По данным Минэнерго страны, товарные запасы нефти на прошлой неделе подскочили на 5,48 млн баррелей, а нефтедобыча увеличилась на 100 тыс. баррелей в сутки, вновь достигнув рекордного показателя в 12,2 млн б/с.