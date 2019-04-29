ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 30 апреля

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России с 30 апреля, составляет 64,6917 руб./$1, сообщает пресс-служба Банка России. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в долларах, по сравнению с предыдущим днем выросла на 0,02%.

Официальный курс евро по отношению к рублю, объявленный Банком России с 30 апреля, составляет 72,2024 руб./EUR1. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в евро, по сравнению с предыдущим днем снизилась на 0,16%.