МОЭСК увеличила чистую прибыль по РСБУ в I квартале почти на 20%

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Чистая прибыль ПАО "Московская объединенная электросетевая компания" (МОЭСК) в январе-марте увеличилась в сравнении с аналогичным периодом 2018 года на 19,6%, до 3,17 млрд руб., следует из отчетности компании.

Выручка за период увеличилась с 40,8 до 41,85 млрд руб., себестоимость осталась примерно на том же уровне, составив 35,73 млрд руб.

Валовая прибыль увеличилась с 5,05 до 6,11 млрд руб.

МОЭСК - сетевая компания, обслуживающая потребителей Москвы и Московской области. Основным акционером является ПАО "Российские сети" с долей в 50,9%, у ЗАО "Лидер" - 17,29%, ГПБ - 4,5%, "ОЭК-Финанс" - 5,05%.