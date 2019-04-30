Поиск

Сбербанк опроверг сообщения о планах купить "О'Кей" и ТРЦ "Галерея" в Петербурге

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Сбербанк не планирует входить в капитал ритейлера "О'Кей" и торгово-развлекательного центра "Галерея" в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил в ходе телефонной конференции во вторник зампред правления Сбербанка Александр Морозов.

"Слухи, что Сбербанк покупает ритейлера "О'Кей" и торговый центр "Галерея" в Санкт-Петербурге, не соответствуют действительности. Совсем. На эти две транзакции мы смотрим как инвестиционный банк, потенциально смотрим на возможность предоставления кредитных средств потенциальным покупателям или существующим акционерам", - заявил Морозов.

"У нас нет каких-либо намерений стать владельцем этих компаний", - добавил зампред правления Сбербанка.

Ранее газета "Коммерсантъ" писала, что собственник одного из крупнейших российских торговых центров "Галерея" - американский фонд недвижимости Morgan Stanley обсуждает продажу ТЦ Сбербанку. По данным издания, стоимость сделки оценивается в 70–80 млрд руб.

О том, что Morgan Stanley ищет покупателя на "Галерею", весной 2018 года сообщала газета "Ведомости".

Сбербанк О'Кей Галерея Петербург

Новости

Путин заявил о серьезном ущербе экономике и имиджу РФ из-за грязной нефти в трубопроводе "Дружба"

Путин заявил о серьезном ущербе экономике и имиджу РФ из-за грязной нефти в трубопроводе "Дружба"

Медведев сообщил о планах РФ уйти от секторальных запретов на продукты из Белоруссии

Белоруссия остановила прием нефти из РФ для вытеснения грязной

Поддержавший запрет ввоза хамона глава "Мираторга" не понял "истерики балаболов"

В Utair опровергли сообщения о прекращении деятельности

В Utair опровергли сообщения о прекращении деятельности

"Севергрупп" закрыла сделку по покупке 42% "Ленты" у ее основных акционеров

Чистая российская нефть поступит в Белоруссию не раньше 23:00 2 мая

Основатель Xiaomi проспорил 1 млрд юаней главе крупной китайской компании

Экс-канцлера Австрии Керна назвали кандидатом на место в СД РЖД вместо Дворковича

Экс-канцлера Австрии Керна назвали кандидатом на место в СД РЖД вместо Дворковича

"ЮТэйр" в 2018 году получил 22 млрд рублей чистого убытка

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');