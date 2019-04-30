Сбербанк опроверг сообщения о планах купить "О'Кей" и ТРЦ "Галерея" в Петербурге

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Сбербанк не планирует входить в капитал ритейлера "О'Кей" и торгово-развлекательного центра "Галерея" в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил в ходе телефонной конференции во вторник зампред правления Сбербанка Александр Морозов.

"Слухи, что Сбербанк покупает ритейлера "О'Кей" и торговый центр "Галерея" в Санкт-Петербурге, не соответствуют действительности. Совсем. На эти две транзакции мы смотрим как инвестиционный банк, потенциально смотрим на возможность предоставления кредитных средств потенциальным покупателям или существующим акционерам", - заявил Морозов.

"У нас нет каких-либо намерений стать владельцем этих компаний", - добавил зампред правления Сбербанка.

Ранее газета "Коммерсантъ" писала, что собственник одного из крупнейших российских торговых центров "Галерея" - американский фонд недвижимости Morgan Stanley обсуждает продажу ТЦ Сбербанку. По данным издания, стоимость сделки оценивается в 70–80 млрд руб.

О том, что Morgan Stanley ищет покупателя на "Галерею", весной 2018 года сообщала газета "Ведомости".